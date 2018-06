De kunstenaar is een gepensioneerde politieman

‘Tijdens een bezoek aan Leeuwarden Culturele Hoofdstad, afgelopen maart, heb ik het atelier van schilder Dirk Beintema opgezocht. Mijn oog viel op dit specifieke schilderij, van het kerkje in Hogebeintum, een dorpje boven Leeuwarden dat circa negentig inwoners telt. De kerk staat er op een terp, eromheen staan slechts enkele losse huizen.

„Ik herkende het landschap uit mijn jeugd. Ik ben ook geboren in zo’n klein dorpje, in de kop van Overijssel. In zo’n soort kerk ben ik gedoopt. De toren was een ankerpunt als ik vanuit de vlakte naar de openbare lagere school en later naar de HBS moest fietsen. Een toren die tijdens die lange tocht steeds een stukje groter werd.

„In tegenstelling tot een schoolgebouw of winkels doorstaat een kerk de tand des tijds. Een kerk is een sociaal middelpunt van een dorp, waar vooral ouderen samenkomen. Bovendien belichaamt het gebouw de menselijke geschiedenis van het dorp omdat er een begraafplaats bij is. Bij zo’n kerkje midden in een weiland wil ik me later laten begraven, om zo op te gaan in de natuur.

Bert Veldman (64), biochemicus uit De Bilt, kocht het schilderij Hogebeintum van Dirk Beintema. Gekocht voor 1.750 euro in het atelier van de kunstenaar.

„Dirk Beintema is een Friese kunstenaar die autodidact is en zich duidelijk heeft laten inspireren door het kleurrijke expressionisme van de Groningse schilders van De Ploeg. In zijn jongere jaren was hij politieman, nu is hij gepensioneerd en fulltime kunstenaar.

„Binnen het oeuvre van Beintema is dit een van de meer abstracte werken. Met slechts een paar lijnen heeft hij de bomen weergegeven. Het rood van de kerk contrasteert met het blauw van de lucht en de sloten. De groene vlakken zijn de weilanden, in verschillende schakeringen groen-gelig als het gras al gemaaid is, felgroen als het jonge gras weer opkomt. Tegenwoordig zie je die schakeringen ook weer, omdat de koeien steeds vaker op stal staan en de boeren op verschillende tijden gras maaien.

„Bewonderingswaardig, vind ik het, hoe Beintema de kern van het Friese landschap in die paar krachtige kleuren weet neer te zetten. In Hogebeintum zelf ben ik nog nooit geweest, maar ik ga er zeker een keer kijken.”