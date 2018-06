Bruins schroeft ‘korting’ collectieve zorgverzekering terug

De maximale korting die zorgverzekeraars mogen bieden bij een collectieve zorgverzekering wordt gehalveerd van 10 naar 5 procent. De korting komt namelijk niet door het slimmer inkopen van zorg, maar door het kunstmatig verhogen van premies - en is dus “een sigaar uit eigen doos”. Dat stelt minister Bruno Bruins (Medische Zorg, VVD) donderdag.

Jaarlijks bieden zorgverzekeraars de keus uit 55 verschillende standaard basisverzekeringen, met verschillende namen en pakketten. Hier horen ook de 51.000 collectieve zorgverzekeringen toe. Volgens de minister komt dit de transparantie op de verzekeringsmarkt niet ten goede en wordt het tijd dat verzekeraars duidelijker aangeven op welke basisverzekering een collectieve zorgverzekering is gebaseerd. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gaat hier strenger op controleren.

De enorme hoeveelheid verzekeringspolissen schrikt consumenten af bij het maken van een keuze, als het in het zogenoemde ‘overstapseizoen’ mogelijk is om van polis te veranderen. Eind vorig jaar waarschuwde de Autoriteit Consument en Markt (ACM) in een rapport met de NZa dat het aanbod aan polissen te groot is, en dat de polissen alleen in prijs van elkaar verschillen. Op deze manier gebruiken de zorgverzekeraars de collectieve zorgverzekering volgens Bruins als een “marketinginstrument”.

‘Zucht’, schrijft iemand op het forum van de Consumentenbond: Kiezen uit 60.000 zorgpolissen? Laat maar

“Concerns bieden via verschillende verzekeraars polissen aan die sterk op elkaar lijken en ook collectiviteiten verschillen niet van de gewone basisverzekering. Toch rekenen verzekeraars andere premies. Daarmee zijn verzekerden niet geholpen.”

Het effect van de maatregel wordt in de loop van 2020 bekeken, waarna de minister beslist of er meer actie wordt ondernomen.