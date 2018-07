Ethiopië en Eritrea: nieuwe hoop voor oplossing van oud grensconflict

Na twee decennia van openlijke vijandigheid en een verwoestende oorlog reikten de buurlanden Ethiopië en Eritrea elkaar eind juni de hand. „We hebben oorlog geprobeerd en nutteloos bevonden”, verklaarde de in april aangetreden Ethiopische premier Abiy Ahmed tegen de bezoekende Eritrese minister van Buitenlandse Zaken. „Dit is de tijd voor verzoening en liefde.”

Dat Eritrea met een delegatie afreisde naar de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba, lijkt een teken dat het eveneens bereid is om eindelijk de strijdbijl te begraven. Vijf vragen over een van Afrika’s hardnekkigste conflicten.

1. Hoe ver gaat het conflict tussen beide landen terug?

De geprikkelde relatie tussen beide landen kent een lange voorgeschiedenis. Eeuwenlang werd Eritrea door buitenlandse koninkrijken en sultanaten bestuurd, waaronder het koninkrijk Axum van Tigré (100-900) en het Ethiopische keizerrijk (1400-1800). Tussen 1869 en 1890 begonnen Italianen hun heerschappij over Eritrea te vestigen en ook in de twintigste eeuw was het gebied nog het strijdtoneel van koloniserende machten. In 1950 werd Eritrea deel van Ethiopië: eerst als onderdeel van een federatie, daarna als provincie.

2. Waar ging de oorlog tussen 1998 en 2000 over?

Het betrof een familieruzie over hun duizend kilometer lange grens. Hoofdrolspelers waren de Eritrese president Isayas Aferworki en de Ethiopische premier Meles Zenawi, die afkomstig is uit de regio Tigré, in het noorden van het land, waar ook de etnische groep van de Tigreërs gevestigd is. Zij vormen een minderheidsgroep in Ethiopië.

Als rebellenleiders vochten Isayas en Meles in de jaren 70 en 80 zij aan zij tegen het regime van de toenmalige heerser Mengistu van Ethiopië. Eritrese rebellen vochten voor onafhankelijkheid. De Ethiopische verzetsstrijders op hun beurt wilden zich ontdoen van een brute militaire heerser. De groepen uit de aan elkaar grenzende gebieden vormden daarom vaak één front. Isayas en Meles kenden elkaar door en door, maar dat kon het ontstaan van een diepe vete niet voorkomen. Al begin jaren 80 kwamen hun verzetsbewegingen in conflict over de status van de grenzen. Om het gemeenschappelijke front tegen Mengistu niet te schaden, werd het dispuut opzij geschoven.

In 1991 viel dan eindelijk het regime van heerser Mengistu. De Ethiopishe rebellenleider Meles ging daarna akkoord met de onafhankelijkheid van Eritrea - maar niet van harte.

De spanning tussen de twee leiders e betrof een gebied van ongeveer vierhonderd vierkante kilometer. Het is een grensgebied in de Ethiopische provincie Tigré, rond het stadje Badme. Het is een dor, onvruchtbaar gebieden volgens analisten wordt de ruzie over welk land het als grondgebied kan rekenen, vooral gevoed door nationale trots. Het grensdispuut gaat ver terug, naar de koloniale tijd toen Italië Eritrea bestuurde. In 1998 viel het Eritrese leger Badme binen: het start van een hevige oorlog tussen de buurlanden.

3. Hoe verliep de oorlog tussen Eritrea en Ethiopië?

De oorlog tussen Eritrea en Ethiopië was de grootste conventionele oorlog in onafhankelijk Afrika. Tussen 1998 en 2000 beukten honderdduizenden soldaten in op elkaars stellingen in het onherbergzame landschap van het grensgebied, met taferelen die deden denken aan ouderwetse loopgravenoorlogen in Europa. Net als in de Eerste Wereldoorlog werden de soldaten vlees voor de kanonnen: er vielen tussen de 70.000 en 100.000 doden. Maar onder de door een sterk nationalisme gedreven Eritreërs en Ethiopiërs was het een populaire oorlog.

In 2000 sloten de twee landen het vredesverdrag van Algiers. Centraal in het akkoord stond de instelling langs de duizend kilometer lange grens van een gedemilitariseerde, 25 kilometer brede Tijdelijke Veiligheidszone (TSZ) op Eritrees grondgebied. Ruim 4.000 militairen van de Verenigde Naties, van wie 1.100 Nederlanders, zouden deze strook land gaan controleren. De Nederlander Patrick Cammaert leidde de VN-vredesmacht.

Ethiopië won de oorlog maar verloor de vrede. De ligging van de grens bleef een heikel punt, zozeer zelfs dat in 2002 het Permanente Hof van Arbitrage in Den Haag eraan te pas moest komen. Het Hof bepaalde dat Ethiopië het gebied rond Badme, het stuk land dat aanleiding had gegeven tot de oorlog, moest opgeven. Eritrea daarentegen hoefde maar een klein stukje grondgebied af te staan. Lange weigerde Ethiopië met het vonnis van het Permanente Hof mee te gaan. Maar deze maand leek zich een kentering te voltrekken: de nieuwe Ethiopische premier Abiy Ahmed verklaarde het vonnis van het Hof te zullen uitvoeren.

4. Maakt dit nu een einde aan de diepe vete tussen beide landen?

Het grensdispuut gaat dieper dan alleen de toebedeling van land. Er spelen meer conflicterende machtsverhoudingen. De gewezen rebellenleider en nu president van Eritrea, Isayas, wilde het grensdispuut aanwenden om de positie te ondermijnen van de Tigreërs in het hoogland en van hun verzetsstrijder Zenawi, zijn oude bondgenoot. De Ethiopische Meles zou weer uit zijn op de ondergang van Isayas.

Meles, die tussen 1991 en 1995 president was van Ethiopië en daarna meermaals tot premier werd verkozen, overleed in 2012. Tot aan zijn dood bleef hij een machtige politieke figuur in Ethiopië.

Nu lijken de machtsverhoudingen, in ieder geval binnen Ethiopië zelf, te verschuiven. Na de onverwachte benoeming in maart van premier Abiy Ahmed is de grootste verandering wel dat hij geen Tigreër is. De invloed van de kleine bevolkingsgroep uit de hooglanden lijkt daarmee drastisch te zijn afgenomen. Abiy behoort tot ’s lands grootste bevolkingsgroep, de Oromo’s. Zo krijgt de Eritrese Isayas uiteindelijk dus toch de kans om wraak te nemen op Tigreërs. Hij wil graag met de nieuwe Ethiopische premier samenwerken om de invloed van die groep verder terug te dringen.

5. Hoe moet de verzoening tussen de twee landen nu verder?

Beide landen hebben nog steeds tienduizenden soldaten langs de grens gelegerd. De grens - die op veel plekken door huizen, dorpen en wegen loopt - moet nog worden gedemarqueerd. Alleen een open, ‘volkvriendelijke’ grens zou recht doen aan de samenwerking tussen boeren en nomaden uit Tigré en Eritrea langs de grens.

De afbakening tussen de twee landen zal pijnlijk zijn. In Badme demonstreerden dorpsbewoners onlangs tegen de overdracht van hun gebied van Ethiopië aan Eritrea. Veel Tigreërs weigeren nog concessies te doen.

Ook op politiek en diplomatiek vlak moeten nog veel stappen worden gezet. Mogelijk komen die met de tijd. Tijdens de oorlog werden beide staten op autoritaire wijze bestuurd. Nu liberaliseert Ethiopië onder premier Abiy razendsnel. De handreiking naar het buurland is daarvan het duidelijke en hoopgevende gevolg. De grote vraag is of nu ook president Isayas in Eritrea, een van de meest repressieve staten ter wereld, durft te laten vieren.