WK-vooruitblik, dag 15: Hoe sterk zijn België en Engeland echt?

16.00 uur: Senegal - Colombia

Senegal heeft aan een gelijkspel genoeg, Colombia moet winnen om zeker te zijn van de knock-outfase. De uitslag bij die andere wedstrijd in poule H buiten beschouwing gelaten. Colombia schoot in de vorige groepswedstrijd, tegen Polen, uit zijn slof (3-0) en lijkt licht favoriet. Een groot deel van de Zuid-Amerikaanse ploeg weet wat het is om te presteren op een WK, in 2014 was de kwartfinale pas het eindstation. Maar Senegal heeft Sadio Mané, de snelle aanvaller van Liverpool zou deze wedstrijd weleens naar hartelust kunnen gaan counteren.