WK voetbal dag 14: Sensationele uitschakeling Duitsland, Zweden en Mexico door

Na de nederlaag tegen Mexico, het gelukkige gelijkspel tegen Zweden volgde woensdag een zeer verrassende 2-0 nederlaag tegen Zuid-Korea. De beide doelpunten vielen in blessuretijd.

Het zal voer blijven voor analisten hoe het nou kan dat Duitsland, dat zo ongeveer met hetzelfde team speelt als vier jaar geleden, zo stroef en inspiratieloos speelde dit WK. Ook de start tegen Zuid-Korea was zeer moeizaam. De bal werd veel breed gespeeld, van enige verrassing in het spel was geen sprake. De eerste grote kans van de wedstrijd was ook voor de Koreanen. De normaal gesproken zeer betrouwbare doelman Neuer had erg veel moeite met een vrije trap van meer dan dertig meter.

Vlak voor rust kreeg Duitsland eindelijk wat kleine kansen, toch was er van een offensief geen sprake. De 0-0 stand bij rust was voldoende voor plaatsing van de achtste finales, maar dan mocht Zweden niet winnen van Mexico. De Duiters onder leiding van bondscoach Joachim Löw moesten risico nemen en dat leverde gelijk kansen op voor Zuid-Korea. In blessuretijd, normaal gesproken het moment voor Duitsland om toe te slaan, kwamen ineens de Koreanen op voorsprong. Uit een corner schoot Kim van dichtbij binnen. Buitenspel, oordeelde de grensrechter maar na het bestuderen van de VAR werd de treffer wel goedgekeurd. In de allerlaatste minuut maakt Son het drama compleet door in het lege goal, keeper Neuer was mee naar voren, de 2-0 aan te tekenen.

90+6' DOELPUNT Zuid-Korea! Neuer gaat mee naar voren, maar Son maakt er zelfs nog 2-0 van voor de Zuid-Koreanen tegen Duitsland. #zkodui #Worldcup pic.twitter.com/d5Vt6rAG1v — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) June 27, 2018

De zeer knappe overwinning van Zuid-Korea levert behalve een plek in de geschiedenisboeken geen voordeel op. Met vier punten zijn de Koreanen uitgeschakeld, ze eindigen wel boven Duitsland in de poule.

Zoete wraak Zweden

Na de bittere nederlaag in blessuretijd tegen Duitsland, had Zweden een overwinning nodig tegen Mexico om zich te plaatsen voor de achtste finales.