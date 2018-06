Vredesovereenkomst ondertekend in Zuid-Soedan

De president van Zuid-Soedan, Salva Kiir, heeft in de Soedanese hoofdstad Khartoem een vredesovereenkomst ondertekend met zijn tegenstrever, de rebellenleider Riëk Machar. Het bestand moet een einde maken aan de verwoestende burgeroorlog in Zuid-Soedan en bestaat onder andere uit een staakt-het-vuren, die 72 uur na het ondertekenen van het akkoord moet ingaan. Dat meldt het internationale persbureau Reuters woensdag.

De twee grootste krijgsheren van Zuid-Soedan voor het eerst sinds twee jaar aan één tafel. ‘Dat is het enige goede nieuws sinds lange tijd uit dit door honger en oorlog geplaagde land.’

De burgeroorlog in Zuid-Soedan woedt sinds 2013 en leidde ertoe dat tienduizenden mensen het leven lieten, meer dan drie miljoen mensen ontheemd raakten en grote hongersnoden uitbraken.

“De overeenkomst die vandaag is ondertekend eindigt de oorlog in Zuid-Sudan en opent een nieuw hoofdstuk”, zei Machar tegen journalisten tijdens de ceremonie. Volgens Reuters gaf Machar ook aan te willen werken aan betere band met Zuid-Soedans noorderburen. Volgens de minister van Buitenlandse Zaken van Zuid-Soedan wordt in de komende 72 uur besproken hoe het staakt-het-vuren precies moet worden geïmplementeerd. Als de wapenstilstand een feit is, kunnen de twee partijen verder overleggen, schrijft Reuters.

Niet de eerste wapenstilstand

De burgeroorlog in Zuid-Soedan komt voort uit een machtsstrijd tussen president Kiir, een etnische Dinka, en zijn voormalige vicepresident Machar, een etnische Nuer. Toen Machar werd afgezet, begon hij een gewapende strijd tegen Kiir. Het conflict ontwikkelde zich tot een stammenstrijd tussen de bevolkingsgroepen. De oorlog begon twee jaar nadat het land onafhankelijk werd van Soedan.

Afgelopen december werd ook al een wapenstilstand getekend die een einde moest maken aan de burgeroorlog. NRC-correspondent Koert Lindijer was toen kritisch over de houdbaarheid van het bestand. “Talrijke eerdere bestanden werden namelijk niet nageleefd”, zei Lindijer toen. Bovendien was Machar in december niet zelf aanwezig bij de ondertekening. Dat is nu wel het geval.

Vorige week leken de vredesbesprekingen nog vast te lopen. Maar nu, na opnieuw twee dagen overleggen, is een bestand dan toch bereikt.