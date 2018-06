Vermoedelijke vluchtauto aanslag Telegraaf gevonden

In Amsterdam-Noord is de vermoedelijke vluchtauto gevonden van de persoon die maandagnacht een aanslag pleegde bij het Telegraaf-gebouw. Het gaat om een uitgebrande, zwarte Audi. Volgens een woordvoerder van de politie is het voertuig “behoorlijk gehavend” en is nog niet duidelijk of er sporen van de dader in te vinden zijn.

Woensdagochtend rond 04.00 uur ontving de politie een melding van een harde knal, waarna een brandende Audi werd aangetroffen in de buurt van de oprit Volendam-Hengelo. De politie gaat ervan uit dat de dader of daders met deze auto zijn gevlucht. Het is nog onduidelijk hoe er verder is gereisd.

Politie vraagt om dashcambeelden

De Audi is weggesleept en de forensische recherche doet momenteel onderzoek. De politie vraagt getuigen zich te melden. De woordvoerder roept in het bijzonder automobilisten die de afrit hebben gepasseerd op hun dashcambeelden te delen met de opsporingsdiensten. “Mogelijk zijn de inzittenden daarop te zien.”

De politie wil nog niet ingaan op mogelijke scenario’s die circuleren. Volgens verschillende media is de aanslag gepleegd door criminelen uit de onderwereld, vermoedelijk met het doel om journalisten van De Telegraaf te intimideren. “Alle mogelijkheden liggen nog open”, benadrukt de politiewoordvoerder. “Wij beginnen ons onderzoek met open vizier.” Volgens haar zijn er meerdere tips over de mogelijke dader binnengekomen.

Maandagnacht rond 04.00 uur reed een onbekende persoon met een wit bestelbusje tweemaal in op het gebouw waar Telegraaf Media Groep in is gevestigd. Op camerabeelden is te zien hoe deze vervolgens uitstapt, het busje in brand steekt en wegrent. Het was de tweede aanval op een mediaredactie in twee weken, een week eerder werd het gebouw waar onder meer Panorama wordt gemaakt beschoten met een antitankwapen. In deze zaak is lid van een motorclub uit Woerden aangehouden.

De auto werd aangetroffen op de Noordkaperweg.