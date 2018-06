Vergiftigde lunch: 21 sterfgevallen onderzocht in Duitsland

De 56-jarige man die in mei in Duitsland werd aangehouden voor een poging tot het vergiftigen van een collega wordt er nu van verdacht nog 21 collega’s te hebben vergiftigd. Hij zou poeder met zware metalen op de lunch van werknemers hebben gestrooid, die daarna zijn overleden. De sterfgevallen in een bedrijf in Schloss Holte-Stukenbrock worden onderzocht, meldt het Duitse dagblad Süddeutsche Zeitung.

Een woordvoerder van politie Bielefeld zegt tegen persbureau Reuters dat er zich in het bedrijf sinds de eeuwwisseling een “opmerkelijk hoog aantal hartaanvallen en kankergevallen” voordeden.

Zware metalen

De man werd gearresteerd nadat een collega iets verdachts opmerkte aan zijn lunch. Op camerabeelden was vervolgens te zien hoe de verdachte “een poederige substantie” over het lunchbroodje strooide. Onderzoek wees uit dat het gif was dat ernstige orgaanschade kan uitrichten.

Het gaat om het loodacetaat. De politie heeft in de woning van de man nog meerdere andere giftige zware metalen gevonden, waaronder kwik, lood en cadmium. Hoewel vergiftiging door deze metalen lastig te herkennen is wanneer iemand ziek wordt, kan het postuum alsnog worden vastgesteld. Het is dan ook niet uitgesloten dat mogelijke slachtoffers opnieuw opgegraven worden voor onderzoek.

Over de motieven van de dader is niets bekend. Hij heeft zich tijdens verhoor stilgehouden.