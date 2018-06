Thuiskok Eenpanspasta

Dit gerecht is geïnspireerd op een recept van de Amerikaanse televisie-kok Martha Stewart, zo schrijft Skehan in de introductie. Ik heb het voor u gekozen omdat het supermakkelijk is en pasta, zeker na een dag werken, altijd een goed idee is.

Verdeel de tomaten, spinazie, ui, knoflook en chilipeper over de bodem van een grote, diepe koekenpan. Leg de spaghetti in het midden van de pan en schenk de olie en de kippenbouillon of het water erover.

Zet de pan op matig hoog vuur en breng de inhoud aan de kook. Laat circa 9 minuten koken; roer de pasta regelmatig met een keukentang tot hij gaar is en bijna alle vocht is verdampt, zodat je een mooie saus hebt. Neem de pan van het vuur en roer de pecorino en basilicum erdoor. Breng de pasta op smaak met peper en zout en dien hem op.