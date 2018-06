Strafrechtelijk onderzoek naar lek benoeming burgemeester A’dam

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft de rijksrecherche gevraagd een strafrechtelijk onderzoek te openen naar een mogelijk lek in de vertrouwenscommissie van de gemeente Amsterdam die gaat over de burgemeestersbenoeming. Een lid van deze commissie heeft mogelijk aan De Telegraaf informatie gelekt over de procedure.

De Telegraaf berichtte eerder deze maand onder meer over de manier waarop de vertrouwenscommissie overlegt. Het doorspelen van dit soort vertrouwelijke informatie is in strijd met de geheimhoudingsplicht van de commissie en daarmee strafbaar. Lekken kan onder meer bestraft worden met boetes en werkstraffen.

Toen bleek dat de krant vertrouwelijke informatie in handen had, deed de voorzitter van de commissie, Johnas van Lammeren, aangifte. Eerder deze maand maakte justitie al bekend een zogenoemd feitenonderzoek onderzoek te openen naar het lek. Hierna bleken er “voldoende aanknopingspunten” te zijn om een strafrechtelijk onderzoek te openen. Wat dit inhoudt, wil het OM niet toelichten.

Lees ook: De zoektocht naar een nieuwe burgemeester verloopt rommelig. Alle wegen leiden naar Femke Halsema.

Binnenkort bekendmaking

De benoeming van de nieuwe burgemeester van de hoofdstad houdt de gemoederen al maanden bezig. Voor de eerste ronde sollicitaties hadden te weinig “geschikte kandidaten” zich gemeld, waarna de procedure opnieuw werd opgestart.

Vervolgens solliciteerden driemaal zoveel kandidaten naar het ambt. De namen van oud-GroenLinks-leider Femke Halsema, voormalige vicepremier Wouter Bos en voormalig wethouder Rob Oudkerk zijn onder meer genoemd. Verwacht wordt dat de naam van de nieuwe burgemeester deze week of volgende week bekend wordt gemaakt.

Commotie in Den Bosch

Ook in Den Bosch is veel te doen omtrent de burgemeestersbenoeming. In deze stad werd ook geheime informatie gelekt naar de pers, waarna een oud-wethouder en een lid van de vertrouwenscommissie zijn opgepakt. In het onderzoek naar het lek ging het OM zijn boekje te buiten, door belgegevens van de journalist in kwestie op te vragen. Ook probeerde justitie zijn telefoongesprekken af te luisteren.

De kwestie leidde tot felle kritiek, omdat de journalistieke vrijheid bedreigd zou worden. Volgens de NVJ, de Nederlandse Vereniging van Journalisten, was de manier van onderzoeken “onverstandig en onverantwoordelijk”.