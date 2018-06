Sint-Jorisbeeld ‘opgefrist’ tot Playmobil-poppetje

Vijfhonderd jaar stond een houten beeld van de martelaar Sint-Joris rustig te verstoffen in de Sint-Michaels kerk in Estella, een stadje in Noord-Spanje. Tót de priester het tijd vond voor een opfrisbeurt en een lokale timmerwerkplaats opdracht gaf het beeld te restaureren.

De opknapbeurt heeft ongelukkig uitgepakt: Sint-Joris, de ridder die te paard een draak zou hebben gedood, lijkt nu op een vrolijk gekleurd Playmobil-poppetje. Op sociale media worden wereldwijd grappen over de metamorfose gemaakt.

Koldo Leoz, de burgemeester van Estella, heeft inmiddels journalisten van over de hele wereld te woord gestaan. Tegen The New York Times zei hij: „Ik denk niet dat dit met slechte bedoelingen is gedaan. Maar het is wel duidelijk dat op onverantwoorde wijze met een kunstschat is omgegaan.” Estella stond volgens de burgemeester bekend als een plaats die goed met zijn erfgoed omging. „Nu worden we beroemd door het tegendeel.”

Carmen Usúa, de eigenaar van een restauratie-atelier, sloeg als een van de eersten alarm. Zij spreekt van een „gruweldaad” en voelt zich „ontdaan en zeer beledigd”. De schilderingen op het beeld waren enorm gedetailleerd, zegt zij in The New York Times. Het is nog maar de vraag of de overschilderingen nog ongedaan gemaakt kunnen worden.

Het schilderij wordt omschreven als ‘een krijttekening van een harige aap in een slecht passend tuniek’. Maar het moest een gevoelig omhoogblikkende Jezus Christus voorstellen.

Het voorval roept herinneringen op aan een andere amateuristische restauratie. In Borja, in het noord-oosten van Spanje, verwoestte de 83-jarige amateurkunstenaar Cecilia Giménez zes jaar geleden een verwaarloosd fresco in de dorpskerk. Door de overschildering kreeg Jezus een soort berenhoofd.

Die mislukking, die ook tot mondiale hoon leidde, pakte voor het armlastige Borja overigens goed uit. In de twee jaar na de restauratie trok het dorp meer dan 150.000 toeristen die het gemaltraiteerde fresco met eigen ogen wilden zien. Borja kreeg nieuwe restaurants en twee grote wijnboeren streden over het beeldrecht: beide ondernemers wilden het berenhoofd op hun flessen.