Schip met bootmigranten mag aanleggen in Malta

De Lifeline, het schip dat vorige week 224 bootmigranten heeft opgepikt in de Middellandse Zee, mag aanmeren in Malta. Het vaartuig komt waarschijnlijk vanavond aan, liet premier Joseph Muscat woensdag volgens persbureau AP weten op een persconferentie.

Na het aanmeren komt een deel van de migranten naar Nederland. Naast Malta nemen ook Italië, Frankrijk, Spanje, Portugal, Luxemburg en België opvarenden van de Lifeline op. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken liet woensdagochtend weten dat Nederland met andere Europese lidstaten in overleg was om een oplossing te vinden. De migranten worden eerst nog wel gecontroleerd: degenen die geen geldige reden hebben voor een asielaanvraag in de EU, worden teruggestuurd.

Dinsdag leek het er al even op dat de Lifeline in Malta terecht kon. Maar berichten dat de Maltezen het schip wilden ontvangen, werden tegengesproken door de Duitse hulporganisatie die het schip laat varen. Als de Lifeline woensdagavond alsnog aan wal ligt, zullen de Maltese autoriteiten het schip in beslag nemen.

Geruzie

Met het besluit van Muscat komt een einde aan een week van geruzie rond de Lifeline, een schip dat vaart onder Nederlandse vlag. De Lifeline pikte de migranten vorige week donderdag op voor de kust van Libië. De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini liet toen meteen weten dat het schip niet welkom was in Italië.

Salvini, tevens de leider van anti-migratiepartij Lega, zei dat de Lifeline maar moest aanleggen in Malta. Aanvankelijk wilden de Maltezen daar niets van weten. Het eilandstaatje zei niet verantwoordelijk te zijn voor het migrantenschip. Salvini noemde de weigering “inhumaan”. Koers zetten naar Nederland, zoals Salvini ook had geopperd, was geen optie. Nederland ontkent dat het schip onder zijn zogeheten vlagverantwoordelijkheid valt. De Lifeline is slechts geregistreerd als pleziervaartuig, en niet als koopvaardijschip.

De nieuwe Italiaanse regering stelt zich streng op tegen migratie. Eerder ontzegde Italië al de toegang aan de Aquarius, een schip dat ruim zeshonderd migranten had opgepikt. Malta wilde het vaartuig en zijn opvarenden niet opvangen. Na een week kon de Aquarius terecht in Spanje. Opmerkelijk genoeg kreeg een Deens vrachtschip dat 108 migranten aan boord had genomen maandagavond wél toestemming om in Italië aan te meren.