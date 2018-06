Drie tot zes weken in het revalidatiecentrum had ik voor de boeg. Na vier dagen kwam mijn zoon van 17 met zijn vader mee op bezoek.

„Je moet snel thuiskomen hoor, mam.” Ik was gelijk ontroerd. „Ach, jongen, mis je me?”

Zijn gortdroge antwoord was: „Nee, ik heb honger.”

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl