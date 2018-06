Poolse premier wil omstreden Holocaustwet aanpassen

De Poolse premier wil de omstreden wet aanpassen die het verbiedt Polen te beschuldigen van medewerking aan de Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog. Onder de wet, die in februari van kracht werd, kunnen overtreders een maximumcelstraf van drie jaar opgelegd krijgen.

Die strafbepaling wil premier Mateusz Morawiecki nu uit de wetstekst laten halen, schrijft Reuters. Daar heeft hij de Sejm, het Poolse lagerhuis, om gevraagd. Volgens een woordvoerder van Morawiecki leidt ze af van het punt dat Polen met de wet wilde maken, namelijk dat het land vooral slachtoffer was van de nazi’s tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Kritiek van Israël

Dat de premier de wet wil aanpassen, komt onverwacht. De regelgeving werd internationaal stevig bekritiseerd, vooral door Israël en de Verenigde Staten, maar Polen hield stug vol. De Poolse regering zegt nu dat er andere “middelen” zijn om “de goede naam van het land te beschermen”. Wat voor straf iemand riskeert die nu de wet overtreedt, is niet bekend.

De nazi’s vermoordden tijdens de Tweede Wereldoorlog zo’n drie miljoen Polen van Joodse afkomst, de helft van alle Joden die in de Holocaust werden omgebracht. De meeste Joden werden vergast in concentratiekampen in Polen die gerund werden door nazi’s. Duitsland doodde tijdens de Tweede Wereldoorlog ook minstens 1,9 miljoen niet-Joodse Polen.

Historisch onderzoek wees uit dat hoewel duizenden Polen hun leven riskeerden om Joden te beschermen, Poolse burgers en politieagenten evengoed meewerkten aan de jacht op Joden. Dat ligt gevoelig in het land doordat dit het gangbare narratief in twijfelt trekt van heroïsch verzet en slachtofferschap onder naziheerschappij.