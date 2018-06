Ook moeder dode baby Sloterplas aangehouden

De moeder van het pasgeboren kindje dat in 2016 dood werd aangetroffen bij de Sloterplas in Amsterdam, is gevonden door de politie. Het gaat om een 25-jarige vrouw uit Amsterdam-West. Ze werd twee weken geleden aangehouden. Dat meldt de politie woensdag.

De vader, een 30-jarige man, was met behulp van DNA-onderzoek opgespoord, hierover deed de politie eind mei bericht. Door de DNA van het kindje te vergelijken met DNA in de database van de politie kon de recherche vaststellen wie de vader was. Hij is vervolgens verhoord en zo kwam de recherche de moeder op het spoor.

Voorlopige hechtenis

De politie maakte nu pas bekend dat ze was aangehouden, omdat ze in hechtenis zat en geen contact mocht hebben met de buitenwereld. De vrouw wacht in vrijheid totdat het Openbaar Ministerie (OM) heeft besloten of er een zaak tegen haar wordt geopend, dat besloot de rechtbank dinsdag.

Het kindje werd op 8 juni 2016 door een wandelaar gevonden bij Sloterplas, hij was verstopt in een tas en een doek. Het jongetje was niet meer dan een paar dagen oud. Het is niet bekend hoe lang hij op die plek heeft gelegen voor hij werd gevonden. Ook heeft de politie geen “eenduidige doodsoorzaak” kunnen vaststellen, zegt een woordvoerder van de politie tegen NRC.

Het onderzoek naar de zaak loopt nu al meer dan twee jaar. Het vaststellen van de moeder was een belangrijke doorbraak maar betekent niet dat het onderzoek is afgelopen. Zo vraagt de politie zich bijvoorbeeld af of er misschien nog meer mensen bij de kwestie betrokken zijn, zegt de woordvoerder. Of het OM de moeder besluit te vervolgen hangt onder andere nog van dit onderzoek af.