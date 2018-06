NRC Onbehaarde Apen #14: Wie is geschikt voor een reis naar Mars?

Er was een tijd dat er alleen schotvaste stoere mannen een ruimtereis mochten maken. Inmiddels is zijn de eisen preciezer: een gebalanceerde psychologie is noodzakelijk om onder grote druk te kunnen presteren. Aan welke kenmerken moeten sollicitanten voor een Marsreis voldoen? Je hoort het in weer een nieuwe aflevering van Onbehaarde Apen.

U kunt deze aflevering van Onbehaarde Apen in de player hierboven beluisteren. We zijn benieuwd wat u vindt.

Productie Mirjam van Zuidam.

En als we er dan eenmaal zijn, wie is dan eigenlijk de baas op Mars? Bekijk ook de video hieronder.