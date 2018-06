Niet de doodstraf, maar wel vijf jaar cel voor Noura Hussein

Het zeer omstreden doodvonnis van islamitische rechtbank in Soedan tegen de 19-jarige Noura Hussein, is door een andere rechter omgezet in een gevangenisstraf van vijf jaar. De vrouw zou worden opgehangen omdat ze haar man vermoordde toen die haar probeerde te verkrachten. En andere rechtbank heeft het vonnis nu omgezet in vijf jaar celstraf en de betaling van ‘bloedgeld’ aan haar schoonfamilie.

Hussein was zestien toen ze van haar familie te horen kreeg dat ze werd uitgehuwelijkt, aan een man die twee keer zo oud was. Het contract met haar toekomstige echtgenoot was al getekend.

Het meisje slaagde erin de voltrekking van het huwelijk uit te stellen, zodat ze haar school kon afmaken. Het gaf haar zo’n drie jaar respijt, maar in april 2017 moest ze toch het ouderlijk huis verlaten en bij haar echtgenoot, die volgens Amnesty International Abdulrahman Hammad heet, intrekken.

Enkele dagen probeerde Hussein haar man te weerstaan. Begin mei riep Hammad echter de hulp in van drie familieleden. De mannen trokken de vrouw de slaapkamer in en hielden haar gezamenlijk in bedwang, terwijl haar echtgenoot haar verkrachtte. Toen hij een dag later opnieuw probeerde zich aan haar te vergrijpen, vocht Hussein weer terug – nu met een mes, dat ze ter zelfbescherming bij zich droeg. Ze stak en dooddde haar echtgenoot. Daarna rende ze weg, terug naar haar ouders.

De BBC tekent uit mond van Husseins moeder op dat haar ouders bij de politie bescherming wilden zoeken, uit vrees voor bloedwraak. „Zij dachten dat het enige juiste was om hun dochter aan te geven. De lokale gebruiken schrijven ook voor dat de ouders hun dochter onterfden”, zegt woordvoerder Walaa Salah van Amnesty International UK, die nauw contact heeft met het team van drie advocaten die Hussein bijstaan. Hussein werd na de aangifte gearresteerd en zit sinds mei 2017 vast in de vrouwengevangenis van de Soedanese stad Omdurman.

In Soedan is het toegestaan om kinderen ouder dan tien jaar uit te huwen. Het islamitische tribunaal dat in juli 2017 de zaak van Noura Hussein opende, maakte in de behandeling gebruik van een gedateerde wet die stelt dat verkrachting binnen het huwelijk niet bestaat, en dus ook niet strafbaar kan zijn. Hussein werd in april van dit jaar schuldig bevonden aan moord met voorbedachten rade en kreeg haar doodvonnis te horen. Amnesty International vindt ook de gevangenisstraf onacceptabel. Het is „onmenselijk” dat „een meisje, dat al slachtoffer was van verkrachting, nog vijf jaar gevangenisstraf krijgt”, aldus de organisatie.

De advocaten van Hussein werden woensdagmiddag door de rechtbank volledig geïnformeerd over het vonnis, aldus Salah. Volgens verschillende persbureaus willen de advocaten ook deze nieuwe uitspraak aanvechten.