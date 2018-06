Neymar: lichtvoetig met een rafelrandje

Voor alle liefhebbers: hij blijft op het WK. Brazilië verslaat Servië met 2-0 en plaatst zich voor de achtste finales. Volgende horde: Mexico in Samara.

Het is de klasse van Neymar jr. die Brazilië inspireert, niet zijn plek op het veld. Hij speelt als linkerspits tegen de zijlijn aan, geografisch geen positie voor een regisseur. Neymar maakt dat niet uit. Voor een speler met zijn brille een heerlijk gebied; geen overbevolkte regio, maar een omgeving met ruimte vanwaar hij zijn meesterwerkjes kan schilderen. Die bestaan uit venijnige penetraties in het strafschopgebied, momenten waarop bij de tegenstander alle alarmbellen afgaan.

Prachtige voetballer, die Neymar. Maar ook een speler met een rafelrandje, iemand die de controle over zijn temperament wel eens verliest. Zoals vrijdag tegen Costa Rica, als hij regelmatig in aanvaring komt Björn Kuipers, de Nederlandse scheidsrechter van dienst. Kuipers corrigeert hem met geel en een aantal stevige vermaningen.

De scheidsrechter heeft na de wedstrijd geen last meer van Neymars gedrag. In tegenstelling tot ploeggenoten, die er allesbehalve van gediend zijn dat het vaatje buskruit hen uitkaffert na een foute actie. Thiago Silva is het tegen Costa Rica zo beu dat hij openlijk zijn beklag doet tegen journalisten. De verdediger noemt Neymar zijn kleine broer over wie hij altijd waakt, maar vindt dat hij deze keer een grens heeft overschreden. En dat heeft hij hem persoonlijk ingepeperd, zegt-ie.

Die reprimande sorteert effect, want woensdag stelt Neymar zich alleen aan na tackles van houwdegens uit Servië. De ploeggenoten zijn weer zijn vrienden. En met Thiago Silva komt het helemaal goed als de verdediger na rust uit een met veel gevoel getrapte hoekschop van Neymar de bal keihard in het doel kopt. De daaropvolgende knuffel voor ‘broertje’ Neymar is innig en zeer gemeend.