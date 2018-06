Met deze gids ben je de voetbalcommentator slimmer af

Welke keeper won 50.000 euro voor de strijd tegen armoede onder kinderen in het tv-programma Who wants to be a millionaire? Wie is de trainer van Zuid-Korea? En wat zijn de sterke en zwakke punten van ieder team op het WK? De Britse krant The Guardian helpt zelfs de grootste leek om voetbalcommentatoren tijdens dit WK te slim af te zijn met een interactieve gids over alle teams en alle 736 spelers.

Wie zich bij afwezigheid van Oranje achter de Rode Duivels schaart, kan bij de Britse krant nutteloze parate kennis opdoen over Eden Hazard (geeft zijn trofeeën aan zijn kinderen om mee te spelen), Romelu Lukaku (a.k.a DJ Big Rom) en Dries Mertens (heeft een adoptiehond genaamd Juliet). Wie meer sympathie heeft voor onze oosterburen, kan bij The Guardian te weten komen dat de Duitse verdediger Jérôme Boateng parttime kledingontwerper is en Marco Reus fan is van Justin Bieber.

Nu kun je die informatie dankzij de wondere wereld van het internet natuurlijk altijd wel ergens terugvinden, maar deze productie van The Guardian maakt het dankzij zijn heldere opmaak nét een beetje makkelijker. Of je nou op zoek bent naar de tenuekleur, relatiestatus en aantal volgers op sociale media van een speler - binnen een paar seconden weet je het.

En als de wedstrijd tegenvalt, kun kunt je altijd nog gaan quizzen. Welke speler zei bijvoorbeeld: “Een coach en een speler hoeven geen beste vrienden te zijn. We hoeven niet samen naar restaurants”?