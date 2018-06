Liever rat dan geit

Eenzaamheid aan de top is voor niemand goed. Sporters die zich ongenaakbaar de allerbeste mogen noemen, vervallen vaak in zelfdestructief gedrag. Denk aan de doping van Lance Armstrong, de cocaïne van Diego Maradona en de affaires van Tiger Woods.

Sport is gebaat bij langdurige rivaliteit. Boksen hield families aan de buis gekluisterd toen Muhammad Ali een Joe Frazier had. Zou Roger Federer nog tennissen als Rafael Nadal hem niet bleef tarten?

Alleen al hierom is het fijn dat Lionel Messi en zijn Argentinië met pijn en moeite de poule hebben overleefd. Voor het toernooi, maar vooral voor Cristiano Ronaldo. De arme Portugees zou anders maar naast zijn schoenen gaan lopen.

Messi (31) en Ronaldo (33) zijn al jaren verwikkeld in een strijd om de geit. De titel G.O.A.T., greatest of all time, is naast de wereldbeker hun inzet in Rusland. Messi liet zich voor het toernooi fotograferen met een enorme bok en een babygeitje. Ronaldo laat tijdens het WK een sik staan. Om de vete lekker aan te wakkeren.

Beiden hebben een indrukwekkende erelijst – en adembenemend salaris. Maar geen wereldtitel. Op basis van het spel dit WK maakt Portugal daar weinig en Argentinië geen enkele aanspraak op. Dat is voor allebei maar goed ook. Want liever dan een geit, hebben we een rat: de Rivaliteit Aller Tijden.

, politiek redacteur, schrijft tijdens het WK voetbal een wisselcolumn met Arjen Fortuin