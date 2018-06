‘Joe Jackson (89), vader van Michael, overleden’

Joe Jackson, hoofd van de beroemde Jackson-familie, is woensdag op 89 jarige leeftijd overleden. Hij leed aan kanker. Hij kreeg tien kinderen, onder wie supersterren Michael Jackson en Janet Jackson. Dat schrijft CNN op basis van een bron dichtbij de familie.

Jackson kampte al langer met gezondheidsproblemen, overleefde meerdere hartaanvallen en kreeg in 2015 een beroerte. Hij werd vrijdag in het ziekenhuis opgenomen waar bleek dat hij terminale kanker had. Jackson stond als manager aan de wieg van het succes van The Jackson Five, de zeer succesvolle band die bestond uit vijf van zijn kinderen: Jackie, Tito, Jermaine, Marlon en Michael.

Joe Jackson was niet onomstreden. In 2003 vertelde Michael Jackson over de strenge opvoeding van zijn vader. Zo sloeg Jackson zijn kinderen regelmatig en was Michael zo bang voor zijn vader dat hij soms moest overgeven als hij hem zag. “Als je het verpeste tijdens de repetitie, dan kreeg je een klap,” vertelde Michael. “Een keer trok hij de elektriciteitskabel van de koelkast en sloeg mij ermee.”

Jackson woonde in Las Vegas en had nauwelijks nog contact met zijn familie. Zo had hij geen contact met Michael toen hij stierf en ook met zijn vrouw Katherine met wie hij al langer niet samenleefde, had hij geen contact. Katherine kreeg de voogdij over de drie kinderen van Michael.