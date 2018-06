Hooggerechtshof VS staat inreisverbod toe

Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft dinsdag bepaald dat het omstreden inreisverbod van president Donald Trump gehandhaafd mag worden. Volgens het hof heeft Trump grondwettelijk gehandeld door een inreisverbod in te stellen voor reizigers uit voornamelijk islamitische landen om de nationale veiligheid te beschermen.

Het is een belangrijke overwinning voor de Amerikaanse president: verschillende gerechtshoven hadden het inreisverbod vorig jaar aangevochten omdat het neer zou komen op een verkapt ‘moslimverbod’. Het Hooggerechtshof verwierp dinsdag deze kritiek en benadrukte dat de president de macht heeft om immigratie te reguleren. De conservatieve meerderheid bij het hof gaf de doorslag: vijf rechters stemden voor, vier tegen.

Het inreisverbod is sinds december van kracht nadat het Hooggerechtshof had bepaald dat de maatregel kon ingaan terwijl de juridische procedures over de grondwettelijkheid ervan werden gevoerd. Het inreisverbod geldt voor reizigers uit Iran, Libië, Syrië, Jemen, Noord-Korea en Venezuela. Tsjaad werd in april van de lijst gehaald omdat het land „verbeteringen had doorgevoerd”, aldus Trump. (NRC)