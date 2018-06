Historische uitschakeling Duitsland

Meedogenloze koppen op internet vertellen het hele verhaal, vlak na de sensationele uitschakeling van Duitsland op het WK in Rusland. „Aus!”, schreeuwt Bild in blokletters. „Historisches Desaster”, becommentarieert het ARD-sportprogramma Sportschau de 2-0 nederlaag tegen Zuid-Korea. „Elf wandelaars zonder doel”, oordeelt de Suddeutsche Zeitung over het lamlendig spelende team van bondscoach Joachim Löw. En Bild speculeert direct: „Jogi laat zijn toekomst open.” Einde van het tijdperk-Löw?

Voor het eerst in de na-oorlogse historie van het WK ligt Duitsland er na de groepsfase al uit. Vier keer de wereldtitel, in 1954, 1974, 1990 en 2014. Vier keer tweede en vier keer derde. Met Löw als coach haalde die Mannschaft sinds 2006 steeds minimaal de laatste vier. Die onvergetelijke 7-1 in de halve finale, vier jaar geleden in en tegen Brazilië. Galavoorstelling van het ‘Duitse tijdperk’, voorbeeld voor de rest van de wereld. En dan vier jaar later laatste in een groep waarin Mexico en Zweden zich wel plaatsten voor de achtste finales. „Dit doet heel, heel veel pijn”, zei Mats Hummels na de afgang tegen Zuid-Korea in Kazan.

De ‘vloek’ van de wereldkampioen? Frankrijk in 2002, Italië in 2010 en Spanje in 2014: drie van de laatste vier wereldkampioenen overleefden vier jaar later de groepsfase niet. Titelverdediger Duitsland begon dit toernooi als favoriet. Een jaar geleden won Löw in Rusland met een B-ploeg nog de Confederations Cup, het officieuze ‘mini-WK’. De jeugd werd wereldkampioen onder 21 jaar. Zo’n overvloed aan talent, een garantie voor nieuw succes? Toch gaf Hummels achteraf toe dat hij geen goed voorgevoel had bij het WK. „Onze oefenwedstrijden waren ook niet goed. Ik denk dat we onze laatste goede wedstrijd in de herfst van 2017 hebben gespeeld.”

De WK-aanloop werd gedomineerd door een rel rond Mesut Özil en Ilkay Gündogan, toen de internationals van Turkse komaf op de foto gingen met president Erdogan. Bij de 1-0 nederlaag in het eerste duel tegen Mexico gaven juist de ervaren spelers niet thuis. Arrogantie? De Duitse media fileerden spelers en coach Löw, die volgens critici te lang vasthield aan zijn ‘oude’ kern en de 22-jarige Manchester City-ster Leroy Sané had moeten selecteren. Miraculeus ontsnapte Die Mannschaft vervolgens tegen Zweden, omdat Tony Kroos met een vrije trap in blessuretijd nog de broodnodige 2-1 binnen schoot. Maar het lek was nog niet boven.

Niet vooruit te branden

Tegen Zuid-Korea bleek Duitsland niet vooruit te branden. In alles was de ploeg het tegendeel van de dynamische eenheid die jarenlang zoveel indruk maakte. Nadat Hummels met een mislukte kopbal vlak voor tijd de beste kans op 1-0 en plaatsing voor de achtste finales had gemist, pijnigde Zuid-Korea de wereldkampioen met twee treffers in de blessuretijd.

„Ons spel was niet solide”, luidde het commentaar van coach Löw na afloop. „We hebben verloren van Mexico en Zuid-Korea en met heel veel moeite gewonnen van Zweden. Dan verdien je het niet om verder te gaan. We zijn terecht uitgeschakeld.” Vóór het WK verlengde de Duitse coach zijn contract tot en met 2022. Of zijn toekomst er nu anders uitziet, wilde hij niet zeggen. „Daarvoor ben ik nu veel te teleurgesteld.”