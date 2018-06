Gematigd conservatieve rechter Hooggerechtshof VS stopt

De 82-jarige Anthony Kennedy, een van de negen rechters bij het Amerikaanse Hooggerechtshof, heeft woensdag zijn pensioen aangekondigd. Dat meldt persbureau Reuters. Het vertrek van Kennedy biedt president Donald Trump de kans een nieuwe rechter voor te dragen. De president heeft al laten weten “onmiddellijk” op zoek te gaan naar een opvolger.

Kennedy stond bekend als een gematigd conservatieve rechter. Zo stemde hij in met het omstreden inreisverbod van Trump maar hielp hij soms ook progressieve rechters aan een meerderheid. Zo pleitte hij voor de uitbreiding van homorechten en nam het op voor het recht op abortus.

Politieke erfenis

Het vertrek van Kennedy is van belang omdat Trump hiermee het Hooggerechtshof nog verder naar zijn hand kan zetten. Zonder Kennedy bestaat het hof uit vier progressieve en vier conservatieve rechters. Nu krijgt Trump voor de tweede keer de kans een rechter voor te dragen die zijn politieke erfenis nog jaren kan voortzetten.

Lees meer: Hoe Trump de rechterlijke macht naar zijn hand zet

Vorig jaar droeg hij al de oerconservatieve Neil Gorsuch voor, nadat Antonin Scalia was overleden. Zijn benoeming leidde tot een politieke strijd.

Kennedy werd in 1988 benoemd door president Ronald Reagan en was al dertig jaar rechter bij het hof. In een verklaring noemde hij het “een grote eer en voorrecht” om het land te dienen.

De benoeming van de oerconservatieve Neil Gorsuch als rechter ging vorig jaar niet zonder slag of stoot: