Femke Halsema nieuwe burgemeester Amsterdam

De andere naam op de voordracht van de vertrouwenscommissie zou Carolien Gehrels (PvdA) zijn geweest. Halsema’s benoeming moet nog bekrachtigd worden door de ministerraad, maar dat is doorgaans een formaliteit.

De naam van Halsema ging al geruime tijd rond als opvolger van de vorig jaar overleden Eberhard van der Laan. De Amsterdamse raad had een duidelijke voorkeur uitgesproken voor een vrouw. Gezien de linkse meerderheid in de raad lag het voor de hand dat de nieuwe burgemeester afkomstig zou zijn van GroenLinks, D66 of de PvdA. Halsema gaat in de hoofdstad leiding geven aan een links college waarin GroenLinks ook al de loco-burgemeester levert.

Met Halsema (52) kiest Amsterdam voor een burgemeester zonder ervaring in het openbaar bestuur. Als Tweede Kamerlid (vanaf 1998) en fractievoorzitter (vanaf 2003) voor GroenLinks groeide Halsema uit tot landelijk bekende politica met uitgesproken meningen, maar ze wist voor haar partij nooit regeringsdeelname af te dwingen.

Publicist en programmamaker

Sinds haar vertrek uit de politiek in januari 2011 werkt Halsema als publicist, programmamaker en bestuurder. Ze is voorzitter van de raad van commissarissen van Weekbladpers Uitgeverijen (WPG) en van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland. In 2016 publiceerde ze haar Haagse memoires, Pluche. Ook was ze bedenker en co-producent van de dramaserie De fractie.

De benoeming van Halsema door de ministerraad vindt vermoedelijk komende vrijdag plaats. In een speciale zitting van de gemeenteraad zou Halsema dan volgende week de ambtsketen kunnen overnemen van interim-burgemeester Jozias van Aartsen.