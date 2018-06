Facebook stopt met gedroomde internetdrones

Facebook trekt de stekker uit zijn meest ambitieuze plan: gratis internet, uitgestrooid over de behoeftigen door onbemande zweefvliegtuigen. Woensdag maakte het sociale netwerk bekend dat het stopt met de bouw van eigen internetdrones.

Vier jaar geleden kocht Facebook voor naar schatting 12,5 miljoen pond (15 miljoen euro) het Britse bedrijfje Ascenta. Dat maakt vliegtuigen die op zonne-energie werken. Ascenta-ingenieur Andy Cox werd toegevoegd aan Project Aquila (Latijn voor ‘arend’) . Zijn taak: drones bouwen die maandenlang op 20 tot 50 km hoogte kunnen blijven zweven, gevoed door zonne-energie. Ondertussen zouden de vliegtuigjes een draadloze dataverbinding onderhouden met grondstations. Cirkelend boven woestijnen en afgelegen gebieden zouden de drones ‘honderden miljoenen mensen’ alsnog toegang geven tot internet – en vooral tot Facebook.

Stil

In de praktijk bleek het lastig een vederlichte drone met de spanwijdte van een Boeing 747 te bouwen. Twee jaar geleden toonde Facebook een werkend prototype maar sindsdien was het stil.

Facebooks projectleider, Yael Maguire, was afgelopen voorjaar op het Mobile World Congress in Barcelona, maar wilde niets kwijt over de vorderingen van het drone-project.

Woensdag schreef Maquire een blog dat het bedrijf stopt met de bouw van eigen internetdrones en de fabriek in het Britse Bridgewater sluit. De reden zou zijn dat andere bedrijven zich op soortgelijke technologie richten. Facebook zegt nu liever met Airbus samen te willen werken, dan zelf een HAPS (high altitude platform station) in elkaar te schroeven.

Geweerd

Business Insider meldde eerder deze week dat Facebook had overwogen een vliegveldje in New Mexico te huren voor het lanceren van de drones. Die plannen zijn afgeketst. Andy Cox, de Britse ingenieur, werkt sinds vorige maand niet meer bij Facebook.

Aquila maakte onderdeel uit van Internet.org. Met dit project wil Facebook goedkope internetverbindingen verstrekken aan mensen zonder internet. Dat aanbod wordt niet overal met open armen ontvangen, omdat Facebook op de gratis versie zijn eigen diensten voorrang verleent. Zo werd internet.org in India geweerd.

Facebook stopte in 2015 al met een eigen satellietproject. Het bedrijf ontwikkelt nog wel draadloze technologie in samenwerking met mobiele netwerken, voor beter mobiel bereik in overvolle steden en voor dataverbindingen vanuit de lucht naar de grond.