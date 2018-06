Demonstranten Marokkaans Rifgebied veroordeeld tot twintig jaar cel

Protestleider Nasser Zefzafi en tientallen andere Marokkanen die deelnamen aan de demonstraties in het Rifgebied zijn veroordeeld tot celstraffen tot twintig jaar. Een rechtbank in de Marokkaanse stad Casablanca acht hen schuldig aan onder meer het ondermijnen van de openbare orde en het bedreigen van de nationale eenheid, schrijft Reuters.

De 39-jarige Zefzafi, het gezicht van de protesten die gericht waren tegen onder meer corruptie, moet twintig jaar de cel in. Drie andere voormannen van de demonstraties kregen dezelfde straf. Zes activisten moeten tien jaar de cel in, zeven vijf jaar en de rest minder.

De advocaten van de demonstranten hebben zich fel uitgesproken tegen de opgelegde straffen. “Wreed en wraakzuchtig”, noemde raadsvrouw Naimi El Gallaf het vonnis in een Facebookpost. Een andere advocate zegt tegen Reuters in beroep te gaan tegen de uitspraken van de rechter.

Gruwelijke wijze

De protesten in het Rifgebied ontvlamden in 2016 toen een visverkoper op gruwelijke wijze om het leven kwam. Ze waren aanvankelijk gericht tegen machtsmisbruik en onderdrukking door de Marokkaanse staat maar mondden onder de naam Hirak Rif, de ‘Rifbeweging’, uit in betogingen voor een betere gezondheidszorg, onderwijs en werkgelegenheid in de Noord-Marokkaanse regio.

Tienduizenden mensen deden mee aan de protesten. Vanaf mei vorig jaar arresteerde de Marokkaanse regering honderden protestleiders, van wie velen nog altijd vastzitten.

Lees meer over protestleider Nasser Zefzafi: ‘Nasser was altijd al een vechtertje’