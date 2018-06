Democratische kandidaat voor kiezers die zich vergeten voelen

Op papier maakte Alexandria Ocasio-Cortez, een 28-jarige Latina activiste uit de New Yorkse wijk The Bronx met nauwelijks politieke ervaring, weinig kans om de Democratische nominatie voor een zetel in het Huis van Afgevaardigden te bemachtigen. „Vrouwen als ik horen zich niet verkiesbaar te stellen”, zegt ze in een online campagnevideo, waarin ze zich profileert als een kandidaat die ingaat tegen de gevestigde orde van haar partij.

Maar dinsdag versloeg Ocasio-Cortez volkomen onverwachts Joe Crowley, een prominente veteraan van de Democraten die al negentien jaar in het Congres zit, bij voorverkiezingen voor de veilige Democratische zetel. De 56-jarige Crowley werd gezien als een grote kanshebber om Nancy Pelosi op te volgen als leider van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden na de tussentijdse verkiezingen van november, wanneer ze hopen in de meerderheid te zijn.

In plaats daarvan leed Crowley, die meer dan tien maal zoveel geld inzamelde dan zijn jonge uitdager, een pijnlijke nederlaag: Ocasio-Cortez, een voormalige medewerker van de campagne van de linkse oud-presidentskandidaat Bernie Sanders, won de strijd om de nominatie in het zeer diverse kiesdistrict met ruim 57 procent van de stemmen, tegen ruim 42 procent voor Crowley.

Verdeeldheid

De klinkende overwinning van Ocasio-Cortez, een lid van de Democratic Socialists of America, is een krachtige impuls voor de progressieve vleugel van de Democraten, die staat te trappelen om het op te nemen tegen de Republikeinen onder president Donald Trump. Haar ruime zege duidt op verdeeldheid tussen de gematigde en linkse vleugels van de partij in de aanloop naar de midterms in november, over de vraag hoe de Democraten zich moeten opstellen tegen Trump: als een redelijk alternatief of als een partij van fel verzet?

Ocasio-Cortez, die opgroeide in The Bronx met een moeder uit Puerto Rico, draagt linkse standpunten uit, van een minimumloon van 15 dollar tot gezondheidszorg voor iedereen. Ook pleit ze voor de afschaffing van ICE, het Immigration and Customs Enforcement Agency dat verantwoordelijk wordt gehouden voor de scheiding van migrantengezinnen aan de Amerikaanse zuidgrens zonder voldoende toezicht. Dat is een omstreden standpunt waar Bernie Sanders voor terugdeinst.

Tevens steunt Ocasio-Cortez in principe afzetting van president Trump – een positie die moeilijk ligt onder Democraten die menen dat felle weerstand tegen Trump op zichzelf niet voldoende is voor de Democraten om een doorbraak te bereiken bij de verkiezingen in november. Hoewel die standpunten aanslaan in haar progressieve district in New York, is het de vraag of dat ook geldt voor meer gematigde districten in andere delen van het land.

Minderheden en jongeren

Bovenal vertegenwoordigt Ocasio-Cortez kiezers die zich veelal vergeten voelen door de Democratische partij, waaronder minderheden en jongeren. Evenals Sanders en een aantal andere kandidaten weigert ze politieke donaties van belangengroepen en bekritiseert ze de rol van groot geld bij politieke campagnes. Juist haar directe contact met vele kiezers gaf de doorslag bij haar verrassende zege, meent ze. Ze schilderde Crowley af als een carrièrepoliticus die zelden aanwezig is in het district en er weinig binding mee heeft.

„We hebben gewonnen omdat we goed zijn georganiseerd en met onze boodschap hebben aangeklopt bij deuren waar niet eerder werd aangeklopt”, aldus Ocasio-Cortez tegenover CNN. „We hebben gesproken met gemeenschappen die vaak worden afgescheept, en zij hebben gereageerd. Ik ben trots dat ik een perspectief naar het Congres kan brengen over hoe de toekomst van de Democratische partij eruit kan zien.”