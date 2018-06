De Kamer wil een Fort Europa met ophaalbrug

Goedemorgen! Het lukt de oppositie niet om één front te vormen in het dividenddossier. De Kamer praat verder over de omstreden imam Fawaz Jneid. En hoe werd Leefbaar Rotterdam buiten de onderhandelingen gehouden?

DERDE POGING: Het is de oppositie in zesenhalf uur debatteren wederom niet gelukt gaten te schieten in het kabinetsvoornemen om de dividendbelasting af te schaffen. Mark Rutte vermeed inhoudelijke antwoorden op vragen over de dividendtaks en de omstreden belastingconstructie van Shell. Over dat laatste was gistermiddag een besloten briefing - met volgens Lilian Marijnissen “schokkende informatie” - maar de inhoud daarvan wil de coalitie geheim houden. Wat de oppositie niet helpt, is dat partijen elkaar bij hun moties maar half steunen.

FORT EUROPA: GroenLinks staat er alleen voor. Een meerderheid van de Kamer is nu voor migratiedeals. “Pijnlijk”, vond Bram van Ojik die constatering. Drie jaar geleden stond de VVD nog alleen met dit standpunt. Deze week praten Europese regeringsleiders weer over een nieuw, gezamenlijk asielbeleid. Wat de Kamermeerderheid betreft krijgt Fort Europa wel een ophaalbrug. Oorlogsvluchtelingen moeten toegang blijven houden via asielaanvragen in derde landen. Met welke landen Europa die deals moet sluiten, blijft de vraag.

BUITENGESLOTEN: Het was uitzonderlijk hoe grote ‘winnaar’ Leefbaar Rotterdam het uiteindelijk aflegde tegen links bij het vormen van een college. NRC dook in de formatie van honderd dagen en reconstrueerde hoe Leefbaar vanaf dag 1 het initiatief kwijtraakte. Het was de langste en lastigste formatie in de Maasstad in decennia. Over het algemeen waren politici meer bezig met elkaar uitsluiten dan opzoeken. Het motto werd ‘Iedereen doet mee’ en dat leek ook voor wethouders te gelden: er werden er tien aangesteld.

WAT WIJ VOLGEN: De Tweede Kamer praat vanavond opnieuw over maatregelen tegen de omstreden imam Fawaz Jneid. In januari werd zijn gebiedsverbod voor de Haagse Schilderswijk en Transvaal met een half jaar verlengd. Minister Ferdinand Grapperhaus veroorzaakte eerder in dit dossier grote verwarring met vage uitspraken over de mogelijkheden om Jneid strafrechtelijk te vervolgen.

Wat wij volgen II: Het Klimaatakkoord, althans de hoofdlijnen daarvan, wordt vanmiddag gepresenteerd. Dat meldt Trouw. Het gaat om klimaatafspraken tot 2030. Wat betreft de CO2-reductie is water bij de wijn gedaan, op aandringen van de industrie. Het oorspronkelijke plan van Jesse Klaver en Diederik Samsom ging uit van een CO2-reductie van 55 procent, uiteindelijk werd dat 49 procent. Daarmee konden ook de VVD en het CDA instemmen.

QUOTE VAN DE DAG:

“Een meloen is een meloen.”

Eppo Bruins van de ChristenUnie gisteravond over de dividendbelasting. De vergelijking die hij in een eerder debat maakte tussen de maatregel en het “doorslikken van een meloen” kwam weer regelmatig voorbij.