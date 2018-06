Corbijn en Vanfleteren op eerste AntwerpPhoto

De eerste editie van AntwerpPhoto, een internationale fotobiënnale begon zondag in het Loodswezen, een neorenaissancepaleis in Antwerpen. Het programma bestaat uit vier fototentoonstellingen, telkens van gerenommeerde fotografen. Anton Corbijn exposeert met 1-2-3-4 zowel nieuw als reeds bestaand werk. Daarnaast stelde de directeur van AntwerpPhoto, Kaat Celis, een groepsexpositie samen. Werken van meer dan dertig Belgische fotografen, onder wie Carl De Keyzer, Stephan Vanfleteren en Dirk Braeckman werden er samengebracht onder de noemer Iconobelge. Ook het werk van Michael Wolf en de winnaars van de Prix Carmignac, een internationale prijs voor fotojournalistiek, staan op het lijstje van fototentoonstellingen. De vier exposities zijn te zien tot 30 september in het Loodswezen in Antwerpen.