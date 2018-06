Brits stel wint zaak over geregistreerd partnerschap

Het Britse Hooggerechtshof heeft woensdag een heteroseksueel stel in het gelijk gesteld dat een geregistreerd partnerschap wilde aangaan. In het Verenigd Koninkrijk is het geregistreerd partnerschap niet opengesteld voor heteroseksuele stellen en volgens het hof is dat “onverenigbaar” met de mensenrechten. Hiermee legt het hof druk op de regering om de wet aan te passen.

De zaak werd aangespannen door Rebecca Steinfeld en Charles Keidan die zich gediscrimineerd voelden omdat ze niet konden kiezen voor een geregistreerd partnerschap. Het stel wilde met het geregistreerd partnerschap de “patriarchale bagage” van het traditionele huwelijk vermijden. Steinfeld reageerde verheugd op de uitspraak:

“Vandaag zijn we een stap dichterbij het openstellen van het geregistreerd partnerschap voor iedereen, een maatregelen die eerlijk, populair en goed zou zijn voor alle families en kinderen over het hele land.”

Premier Theresa May heeft het parlement laten weten de uitspraak “met zorg” te bestuderen maar gaf verder geen details. Homoseksuele stellen kunnen sinds 2005 een geregistreerd partnerschap aangaan en sinds 2014 mogen ze ook trouwen. Met het geregistreerd partnerschap krijgen stellen dezelfde rechten als met het huwelijk. Volgens de BBC hebben inmiddels 130.000 mensen een petitie getekend om het geregistreerd partnerschap open te stellen voor alle stellen.