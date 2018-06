‘Een afperser zette mijn blootvideo online’

Nikki Lee Janssen, 26 jaar en vier maanden zwanger, hoort na een avond bankhangen haar telefoon trillen op haar nachtkastje. Het is een waarschuwingsmail: er is ingelogd op haar Dropboxaccount. Kort daarop verdwijnt de mail weer. Janssen is nog in verwarring als ze een paar minuten later de eerste afpersberichten krijgt. Een onbekend persoon vraagt om geld en dreigt anders intieme foto’s en video’s van haar online te zetten.

Ze hoopt nog dat ze in de maling wordt genomen, tot een vriend haar appt: „Ik geloof niet dat je dit op Facebook wil hebben”. Janssen vindt een uit haar Dropbox gestolen video terug op haar eigen Facebookaccount. In de tijdlijn van haar vrienden begint automatisch af te spelen hoe ze in slip en bh haar vriend verleidelijk vraagt om snel naar huis te komen. Het blijft niet bij Facebook: met een gestolen contactlijst worden groepschats aangemaakt op Whatsapp waar de video naar vrienden, familie en kennissen wordt gestuurd. De avond is een opstapje naar een maandenlang drama waarin een hacker Janssen probeert af te persen.

Janssen brengt vandaag haar boek uit: Niet van iedereen. Het schrijven en met haar naam in de openbaarheid treden voelde als „voor de tweede keer met de billen bloot”. Ze koos ervoor om zo andere vrouwen te waarschuwen. „En ik wilde het verhaal een gezicht geven. Dit overkomt niet alleen onvoorzichtige tieners, maar ook ‘gewone’ mensen. Ik werk, heb een gezin en een normaal leven.” Janssen heeft inmiddels VVD-Kamerlid Sven Koopmans geadviseerd over hoe slachtoffers van wraakporno en andere online shaming beter kunnen worden geholpen. Het ministerie van Justitie besloot maandag op zijn initiatief een werkgroep in te stellen die kijkt welke maatregelen haalbaar zijn.

Een hevige verliefdheid

Een hevige verliefdheid en een afstand van 165 kilometer. Dat waren, kortweg, de redenen voor het stel in de prille fase van hun relatie intieme foto’s en video’s naar elkaar te sturen. Ze vertrouwden elkaar. „Verhalen over hacken kende ik van beroemdheden waar geld te halen is, dat verwachtte ik niet bij Nikki uit Medemblik”, zegt Janssen. De intieme beelden had het koppel voor de zekerheid wel verwijderd van hun telefoon. Maar bij Dropbox was het materiaal prima beschermd met een wachtwoord, dachten ze.

Haar wachtwoord was voor Dropbox, Hotmail, Linkedin en Facebook hetzelfde. Rond 2012 zijn bij LinkedIn en Dropbox datalekken geweest. Daardoor zwerven online grote bestanden rond met inloggegevens. Dat geldt al jaren als eenvoudig hackgereedschap voor inbrekers.

Wie verspreiden online erotische privébeelden? Lees: De profiteurs van wraakporno

Tweeënhalf jaar later, als ze inmiddels met haar vriend samenwoont, wordt Janssen zo afgeperst. „Pay or get famous”, schrijft de hacker bij een dreigement de video naar Dumpert te sturen. Janssen en haar vriend proberen de videosite van Telegraaf Media Groep te waarschuwen. Ze bellen en mailen talloze keren. Tevergeefs: de video verschijnt toch, op de homepage nog wel. De commentaren onder haar video variëren van scheldpartijen tot verlekkerde teksten. „Er stond: ‘Als ik haar vader was dan zou ik niet weten of ik m’n handen wel thuis had kunnen houden’”, zegt Janssen. „Je weet dan dat je ouders dat ook kunnen lezen.” Pas bijna dertig uur en twee sommatiebrieven van een ingeschakelde advocaat later haalt Dumpert de video offline. Die was inmiddels goed voor bijna een miljoen views.

Het blijft een paar weken stil, tot de hacker zich weer meldt en wijst op andere gestolen beelden. Daarop, weet ze, draagt ze ook haar lingerie niet meer. De hacker vraagt om driehonderd euro betaald in de virtuele munt Bitcoin. De hacker vertoont sadistische trekken. „Hoe voelt het om je eigen doos te zien?” krijgt Janssen te horen, alvorens een aantal van haar contacten een nieuwe ronde naaktfoto’s krijgt.

Politie wist niet wat ‘Whatsup’ was

“Ik vind het raar dat mensen die onze situatie meemaakten, toch de seksvideo van Patricia Paay naar elkaar stuurden.” Foto Poppyonto

De politie stelt zich passief op. Eén agent vraagt aan Janssen zelfs wat dat ‘Whatsup’ is want ze is „niet meer op de hoogte van de laatste rages”. In haar boek schrijft ze over de achtbaan in de naast zware, ook dure maanden. Janssen bijt zich vast en huurt naast een advocaat ook een privédective in om de hacker te vinden. Ze negeert de hacker consequent en betalen wil ze niet overwegen. Uiteindelijk wordt het stil.

Janssen wint een rechtszaak tegen Dumpert en krijgt een schadevergoeding. Het bedrag is lager dan de inmiddels door haar gemaakte kosten, maar ze is blij dat de site van hogerhand is terechtgewezen.

Ze is inmiddels niet meer overgevoelig voor blikken op straat. In de beginmaanden wantrouwde ze elke starende onbekende. Had hij haar op Dumpert gezien, dacht ze dan, of zelfs: zou dat misschien de hacker zijn? Nu schrikt ze hoogstens nog als ze een bericht krijgt van een onbekend nummer. „Die onmacht van niet weten wie: dat blijft wel door spoken”, zegt Janssen. „We willen hem nog zo graag pakken.” De politie lijkt dichterbij te komen: de hacker wordt inmiddels ook in verband gebracht met andere misdrijven, zoals het aanbieden van valse concerkaarten.

Janssen hoopt met haar boek het onderwerp op de kaart te zetten. „Ik vind het raar dat zelfs mensen die onze situatie meemaakten, daarna toch de seksvideo van Patricia Paay naar elkaar stuurden. Ze beseffen niet hoe heftig zoiets kan zijn.”