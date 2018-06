AC Milan twee jaar uitgesloten van Europees voetbal

Voetbalbond UEFA sluit de Italiaanse club AC Milan voor twee jaar uit van Europees voetbal wegens het overtreden van de financiële spelregels voor voetbalclubs. Ook moet het een boete betalen van dertig miljoen euro, schrijft de Italiaanse krant Repubblica. De club kan in beroep tegen de straf.

Volgens de Financial Fair Play-regels van de UEFA heeft AC Milan de afgelopen jaren onder meer te veel geld uitgegeven aan transfers. Zo spendeerde de club vorige zomer 230 miljoen euro om grote spelers aan te trekken. Om oneerlijke concurrentie tegen te gaan mogen Europese voetbalclubs niet meer geld spenderen dan dat er binnenkomt.

Diep in de schulden

Bovendien zit AC Milan diep in de schulden. De Chinese investeerder Li Yonghong kocht AC Milan vorig jaar voor 740 miljoen euro van toenmalig eigenaar en oud-premier Silvio Berlusconi. Om die verkoop te bekostigen sloot Yonghong een deal met Amerikaanse hedgefonds Elliott Management. Over het beschuldigde bedrag moet Milan een fikse rente betalen, schrijft The New York Times.

AC Milan eindigde dit seizoen op plaats zes in de Serie A en verzekerde zich daarmee van een plaats in de Europa League. Door de uitsluiting loopt Milan veel geld mis: clubs die deelnemen aan de Europa League, krijgen geld van UEFA. Wie de plaats van de club inneemt, is nog niet bekend.