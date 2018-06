‘ABN Amro doet nog steeds zaken met omstreden klanten’

Twee jaar na de onthulling van de Panama Papers doet de Belgische tak van ABN Amro nog steeds zaken met klanten die mogelijk betrokken zijn bij corruptie, fraude en witwassen. Het gaat om zakenmannen die zo omstreden zijn dat zelfs trustkantoor Mossack Fonseca, de spil in de zogeheten ‘Papers’, de samenwerking met ze opzegde.

Trouw en het Financieele Dagblad schrijven dat de bank dit jaar nog een lening verlengde van tientallen miljoenen euro’s aan brievenbusmaatschappijen van de Israëlische diamantenhandelaar Daniel Steinmetz. Deze man wordt sinds de onthulling van de Panama Papers in 2016 in verband gebracht met witwaspraktijken. Voor Mossack Fonseca waren die verdenkingen zo ernstig dat het Diacore, Steinmetz’ bedrijf, kwijt wil als klant.

Corruptie in Afrika

Ook de Portugese zakenman Hélder Bataglia dos Santos heeft sinds tien jaar een rekening bij ABN. In Portugal is hij aangeklaagd voor witwassen in het corruptieschandaal rond oud-premier José Sócrates. Bataglia wordt al jaren in verband gebracht met corruptie- en omkopingsschandalen in Afrika waar hij middels dochterbedrijven investeerde in onder meer Angola, Congo en Zuid-Afrika.

Dat ABN samenwerkt met Daniel Steinmetz was al sinds 2016 bekend. Het opmerkelijke is dat de bank sinds dat jaar, toen uit kwam dat hij mogelijk betrokken is bij malafide praktijken, geen nader onderzoek heeft laten doen naar de Israëliër, schrijven Trouw en het FD. Waarom ABN dat niet deed, is onbekend. Naar aanleiding van de Panama Papers startte de bank een grootschalig onderzoek, ‘Project Pedro’, waarna het van acht andere omstreden klanten wél afscheid nam.

Tegenover Trouw zegt ABN geen mededelingen te willen doen over klanten.