234 miljoen aan kostbaarheden ingenomen bij Maleisische ex-premier

De Maleisische politie heeft vorige maand voor 234 miljoen euro aan bezittingen van oud-premier Najib Razak ingenomen. Dat meldt de politie in Kuala Lumpur woensdag. Het gaat om twaalfduizend sieraden, 567 handtassen, 434 horloges en 234 zonnebrillen. Het zou de grootste beslaglegging in de geschiedenis van het land zijn.

Najib Razak, die tot mei dit jaar het Zuidoost-Aziatische land leidde, is verwikkeld in een grootschalig corruptieschandaal. Het draait om het staatsinvesteringsfonds 1MDB, dat Najib zou hebben gebruikt om miljoenen euro’s wit te wassen. Het fonds is al jaren onderwerp van internationaal strafrechtelijk onderzoek. De betrokkenheid van Najib bij de corruptie is vermoedelijk een van de belangrijkste redenen voor zijn verlies bij de verkiezingen.

Lees ook: Maleisiërs rekenden Najib af op zijn betrokkenheid bij 1MDB. Maleisië krijgt zeer verrassend een 92-jarige premier.

Tiara’s en Hermès-tassen

In het onderzoek naar Najibs rol in het schandaal heeft de politie twaalf gebouwen doorzocht, waaronder het huis van Najib. De meest waardevolle spullen die zijn ingenomen zijn een diamanten ketting ter waarde van meer dan 1,3 miljoen euro en een Rolex van bijna 750.000 euro. Onder de handtassen waren 272 exclusieve tassen van Hermès die samen minstens 10,9 miljoen euro waard zijn. Verder zijn onder meer tiara’s, armbanden en oorbellen aangetroffen.

Najib Razak heeft altijd alle aantijgingen van corruptie ontkend. Hij en zijn vrouw mogen het land niet verlaten, op verzoek van de nieuwe premier Mahathir. Mahathir was bang dat Najib zou weigeren terug te keren naar Maleisië voor zijn vervolging.