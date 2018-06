Voor iedereen een kus van Maradona

Wat hij precies doet, is niet belangrijk – zolang hij maar wat doet. Wat hij zegt evenmin – zolang hij maar iets zegt. Elk gebaar, elk woord, alles is nieuws. Zo gaat het al decennia en dat is op het WK niet anders.

Diego Armando Maradona steekt in Rusland sigaren op in rookvrije stadions, strooit met oneliners, gedraagt zich merkwaardig tegenover fans en geselt dagelijks de Argentijnse ploeg via zijn eigen programma op de Venezolaanse televisiezender Telesur. Volg zijn wandelgangen en je waant je onderdeel van het circus om hem heen. Dagboek Diego, een (incompleet) relaas van Maradona’s bezoek aan het WK.

Donderdag 15 juni

Nadat hij in gezelschap van de Braziliaan Ronaldo de openingswedstrijd van het WK heeft bijgewoond, gehuld in pak, zit de ambassadeur van de FIFA ’s avonds opnieuw naast een bijzondere gast. Het is de Boliviaanse president Evo Morales, een van de weinige staatshoofden die wél op Poetins invitatie inging.

Maradona klikt doorgaans prima met presidenten. Hij was goed met Hugo Chávez (Venezuela) en wordt tegenwoordig geregeld gezien met diens opvolger Nicolás Maduro. Fidel Castro, van wie hij ooit zijn legercap kreeg, noemde hij zijn „tweede vader”. Tegen Boliviaan Morales zegt hij: „Evo, meer nog dan president ben je voor mij als een vriend.”

Argentinië-IJsland, eindigend in een volgens Maradona teleurstellende vertoning (1-1). Foto Carl Recine/Sport

Vrijdag 16 juni

Maradona’s kritiek op de toewijzing van het WK 2026 gaat de wereld over. In Engelse, Spaanse en ook in Nederlandse media valt te lezen dat hij vindt dat Mexico, Canada en de VS de organisatie niet verdienen. „Ze hebben geen passie voor het voetbal. De Canadezen zijn misschien goede skiërs, de Amerikanen willen wedstrijden van vier keer 25 minuten voor de reclame.”

Zaterdag 17 juni

Rode zonnebril, dubbele diamant in beide oren, om elk van zijn polsen een Hublothorloge en een sigaar in zijn hand: de aanwezigheid van Maradona bij het duel tussen Argentinië en IJsland kan niemand ontgaan. Journalisten die vlakbij hem zitten noteren hoe sommige fans vaker naar hem dan naar de wedstrijd kijken.

Presentator Jacqui Oatley van ITV ziet ook wat anders. Wanneer enkele Aziatische fans „Diego, Diego” naar hem roepen, ziet ze hoe hij lacht, zwaait en vervolgens zijn beide ogen tot spleetjes trekt. „Maradona is niet zo cool nu”, schrijft ze op Twitter. „Dit is duidelijk een racistisch gebaar.”

JacquiOatley Jacqui Oatley Maradona not so cool now. Some South Korea fans just shouted “Diego” and he obliged with a smile, kiss and wave. Then pulled his eyes to the side in a clearly racist gesture. All of us who saw it are stunned. 16 juni 2018 @ 14:19 Volgen

Dat Messi een strafschop mist, kon gebeuren. Op Telesur: „Ik heb vijf penalty’s gemist en toch bleef ik Diego Armando Maradona.”

Maradona tijdens Argentinië-IJsland, waarbij hij Aziatische fans racistisch bejegende. Foto Carl Recine/Reuters

Zondag 18 juni

De tweet van Oatley over zijn spleetoog-gebaar vindt overal weerklank. Gevolg: ophef. Maar volgens Maradona is er sprake van een storm in een glas water. „Beter dan wie ook weet ik dat men tijdens een WK altijd op zoek is naar nieuws”, schrijft hij in drie talen op zijn door 8.797.015 mensen gevolgde Facebook-pagina. „Maar laat ik duidelijk zijn (..) ik heb deze jongens geprobeerd te vertellen hoe mooi ik het vond dat zelfs Aziaten ons aanmoedigen. En dat is alles, jongens, kom op.”

Excuses zijn er wel voor zijn sigaar. „Ik wist oprecht niet dat er in stadions niet mocht worden gerookt.”

Maandag 18 juni

In zijn half uur durende talkshow geen wedstrijdbeelden, geen spelersinterviews. Alleen een gesprek tussen Maradona en presentator Victor Hugo Morales aan een glazen tafel op een tapijt van kunstgras, met in het midden een matroesjka. De titel van het dagelijkse programma verwijst naar zijn legendarische doelpunt op het WK van 1986 tegen Engeland: De la mano del Diez, Van de hand van God.

32 jaar later geniet El Diego nog altijd het aanzien van iemand die van boven wordt gestuurd. Alcohol en coke lijken zijn geest te hebben vertroebeld, maar voor de man die Argentinië zijn laatste wereldcup bezorgde is er altijd een podium. Als de Argentijnen geen wereldkampioen worden, zal zijn aanwezigheid altijd een schaduw over Messi’s generatie werpen. Maradona flikte het wel, zij niet.

Zelf is hij vooral kritisch op de Chileense bondscoach Jorge Sampaoli. Waarom zo veel ballen door de lucht tegen de beren van IJsland? „Als hij zo blijft spelen, hoeft hij niet naar Argentinië terug te keren.”

Maradona pookt het publiek op voor de wedstrijd tegen Kroatië. Foto Petr David Josek/AP

Donderdag 21 juni

„Laat God ons helpen”, schrijft hij op Facebook, „zoals hij dat altijd heeft gedaan.”

In Nizhny Novgorod, waar Argentinië moet winnen van Kroatië, pookt Maradona het publiek op met wilde gebaren. Hoewel de mensen met een roodfluwelen koord tussen twee goudkleurige standaarden op afstand worden gehouden, krijgt een Russisch jongetje genaamd Daniyar de kans om hem te omhelzen. Huilend kust hij El Diego op zijn wang.

Alles wordt vastgelegd. Ook wanneer Maradona het shirt van Messi kust. Op het ereterras zwaait hij ermee als een sjaal, terwijl een vertrouweling hem bij zijn middel pakt om te voorkomen dat hij over de glazen balustrade valt. Hij blijft overeind, Argentinië niet.

In de skybox grijpt Maradona zijn testikels vast. ‘Toon ballen’. Precies wat Jorge Valdano in Argentinië al jaren de verkeerde boodschap noemt. „Een lelijke obsessie met winnen”, heeft volgens Maradona’s ploeggenoot in 1986 tot het verval van Argentinië geleid, zegt hij in The Guardian. Verfijnde dribbels zijn nu ondergeschikt aan resultaat. Eindstand: 0-3.

Zaterdag 23 juni

Maradona is nog altijd woedend over nederlaag. De avond ervoor werd opgefleurd met een blauw-witte taart van de redactie, ter ere van het 32-jarig jubileum van zijn gouden handsbal. Nu blijft hij Argentinië aan een stuk fileren. „We hebben het hier over Kroatië, hé? Niet over Duitsland, Brazilië, Nederland of Spanje.”

Over Sampaoli: „Iedereen dacht dat hij de problemen wel even ging oplossen, met zijn computer, drones en veertien assistenten. Maar het is niet alleen zijn schuld. Ook die van de bondsvoorzitter. De hele bond wordt geleid door mensen die helemaal niets van voetbal weten.”

De Argentijnse krant Clárin maakt er een groot artikel van, net als het Braziliaanse Terra, het Spaanse Marca, het Nederlandse Voetbal International het Finse dagblad Helsiging Sanomat en vele andere media. De pers schrijft altijd met hem mee.

De man van de Hand van God wendt zich tot hogere machten voor de beslissende wedstrijd. Foto Lee Smith/Reuters

Zondag 24 juni

„Vandaag is het een bijzondere dag”, zegt Maradona tegen de immer onberispelijk geklede presentator Hugo Morales. „Het is de verjaardag van de man die Argentinië zoveel vreugde heeft gegeven: Lionel Messi.”

Over hem is Maradona te allen tijde positief. „Lionel, ik wil tegen je zeggen dat het allemaal niet jouw schuld is. Je speelt een uitzonderlijk WK. Ik hou van je als altijd.”

Maandag 25 juni

Even geen WK-berichten op zijn Facebook-pagina. „Erg blij met de overwinning van Dinamo-Brest. 5-2 op FK Haradzieja.” Dinamo Brest? Dat is de Wit-Russische club waar hij in mei een driejarig contract als voorzitter tekende. Na zijn trainersavontuur bij Al Fujairah in de tweede divisie van de Verenigde Arabische Emiraten wordt dat zijn volgende klus, na het WK.

De ontmoeting met de Argentijnse ploeg waar hij om heeft gevraagd? Uitgesloten. Geen motivatiespeech van Maradona en de helden van ’86.

Tijdens de wedstrijd Nigeria, die de Argentijnen een plek in de achtste finale zou opleveren. Foto Sergio Perez/AFP

Dinsdag 26 juni

Op een circusfietsje met een groot en een klein wiel arriveert Maradona bij de Zenit Arena in Sint-Petersburg voor wat een vreemde avond zal worden. De beslissende groepswedstrijd van Argentinië tegen Nigeria zal hem doen herinneren aan het WK 1990, toen hij na het duel tegen diezelfde Afrikanen werd geschorst vanwege dopegebruik. Cocaïnegebruik kostte hem eerder al vijftien maanden van zijn carrière.

In de skybox richt hij zijn handen tot de hemel: moge Argentinië de achtste finale halen. Daarna begint het, de show van El Diego. Hij springt, zit, springt, zit. En valt in slaap. De bevrijdende 2-1 viert hij hangend over de balustrade, twee middelvingers opstekend naar de mensen onder hem, vastgehouden door een man uit zijn entourage. Die man draagt een Argentijns shirt met een naam achterop: Maradona.

Later duiken filmpjes op van wat er óók is gebeurd. Maradona bleek in de rust niet meer te kunnen lopen en werd leunend op twee mensen in een stoel gezet. Toegesnelde Russische paramedici voelden aan zijn pols en adviseerden hem om het stadion te verlaten. Dat deed Maradona niet. Op Twitter volgen gelijkenissen met Picasso, Elvis en Dali: grootheden die hun kunst verenigden met een onbeschaamde levensstijl. In zijn gouden kooi zou Maradona zich ‘dood leven’ is vaak gezegd.

Woensdag 27 juni

„Ik wil even zeggen dat het goed met me gaat en dat ik niet ben opgenomen in het ziekenhuis”, schrijft Maradona op Instagram. Hij had last van nekklachten en een evenwichtsstoornis. „Maar ik wilde blijven, er stond zoveel op het spel. Bedankt voor de steun. Kus voor iedereen.”