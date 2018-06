WK voetbal dag 13: Peru schakelt Australië uit, saaie 0-0 Denemarken- Frankrijk

Australië moest winnen van Peru om nog uitzicht te houden op de achtste finales. Met één punt uit twee wedstrijden had het wel een overwinning van Frankrijk nodig tegen Denemarken om nog door te gaan. Alleen het team onder leiding Bert van Marwijk verzaakte om zelf de drie punten te halen. Na ruim een kwartier stond Australië op achterstand na een fraaie volley van André Carrillo. Hij knalde raak vanaf een meter of zestien. Het was tevens het eerste doelpunt voor het Zuid-Amerikaanse land op dit WK.

De uitslag zorgde voor gejuich bij de Deense fans in Moskou. Bij een nederlaag van Australië mocht Denemarken verliezen om de achtste finales te bereiken. Vlak na rust zorgde Peru zelfs voor de 0-2 na een doelpunt van José Paolo Guerrero. Hij kon geheel ongestraft uithalen binnen de zestien.

Na een uur spelen krijgt Australië via Aziz Behich een grote kans op de aansluitingstreffer. Hij schiet een afvallende bal ineens op doel, de inzet gaat via een speler van Peru net naast.