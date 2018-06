Winkelketen Men At Work failliet verklaard

Modeketen Men At Work is failliet verklaard. De surseance van betaling die de rechtbank in ‘s-Hertogenbosch voor het weekend toekende heeft niet mogen baten.

Tot die conclusie is bewindvoerder Evert Baart gekomen nadat hij de bedrijfsvoering van Men At Work had geïnventariseerd. Op zijn advies heeft de rechtbank in Amsterdam dinsdag het faillissement over Men At Work uitgesproken. Baart is direct aangesteld als curator die het faillissement van Men At Work in goede banen moet leiden. Hij gaat proberen zoveel mogelijk winkels voorlopig open te houden en onderzoekt de mogelijkheden tot een doorstart.

Men At Work heeft in totaal 425 werknemers, verspreid over 30 filialen in Nederland en België. Sinds in verschillende van die Nederlandse vestigingen in juni al opheffingsuitverkopen waren opgestart ontstonden geruchten dat het bedrijf in problemen zat. De webshop van Men At work sloot afgelopen weekend al de digitale deuren.

De drie vestigingen in België vallen onder een andere firma en blijven als zodanig buiten schot.