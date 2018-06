Waarom is McCartney in een auto zo onweerstaanbaar?

Beatle Paul McCartney is al een week trending op sociale media en de hele wereld heeft het over hem. De aanleiding is niet eens zijn goed ontvangen nieuwe single. Aanleiding is het filmpje dat talkshowpresentator James Corden maakte met de popzanger. Tijdens de ‘Carpool Karaoke’, een vast onderdeel van Cordens Amerikaanse talkshow The Late Late Show, rijdt hij McCartney rond door zijn geboorteplaats Liverpool en bezoeken ze plekken uit zijn jeugd: Penny Lane, waar McCartney een handtekening zet op het straatnaambordje, en zijn ouderlijk huis op Forthlin Road waar John Lennon en hij hits als ‘She loves You’ schreven. Het filmpje van 23 minuten is binnen vijf dagen 17 miljoen keer bekeken. Wat maakt het filmpje zo onweerstaanbaar?

De Carpool Karaoke met Paul McCartney.



1. Paul McCartney

McCartney is een levende legende die toch zo benaderbaar is. Al in de jaren van Beatlemania was hij de sympathiekste van de band. De Beatle die vanuit zijn slaapkamerraam ‘Blackbird’ speelde voor de voor zijn huis bivakkerende fans. De Beatle die altijd vriendelijk en voorkomend was bij tv-optredens, terwijl John Lennon nog weleens cynisch of zelfs gemeen kon zijn. Die jongensachtige charme heeft hij ook op zijn 76ste nog steeds.

Telkens weer lijkt McCartney met plezier terug te blikken op zijn jeugd. Elke Beatlesanekdote die hij al duizendmaal verteld heeft, brengt hij alsof het net bij hem opkomt. Zou John Lennon, als hij nu nog geleefd had, hier zin in gehad hebben?

Terwijl McCartney met Corden in de auto rijdt, zingen ze samen hit na hit. Van ‘Penny Lane’ naar ‘Blackbird’. En eigenlijk is McCartney niet eens zo goed bij stem. Tijdens ‘Drive my Car’ haalt hij net niet de hoge noot bij ‘asked the girl what she wanted to be’. Paul McCartney kan zich permitteren om kwetsbaar te zijn. Het maakt hem sympathieker zelfs.

En hoor hoe hij ter plekke melodie en tekst bedenkt om te laten horen hoe goed de akoestiek is in de wc van zijn ouderlijk huis: „Hey Hey/ Everything sounds/ Better in the bog.” Muzikaal meesterschap verleer je niet.

2. De stad en de mensen

De hele rit is een grote reclame voor Liverpool. Vóór The Beatles was het een kleurloze havenstad. Nu is Liverpool een toeristische trekpleister. Overal vind je standbeelden van de The Beatles, wie landt op John Lennon Airport ziet als eerste een sculptuur van een grote gele onderzeeër. En op de plek waar John Lennon en Paul McCartney elkaar voor het eerst ontmoetten, bij een kerkfeestje in de wijk Woolton, staat nu een plakkaat met de tekst „Here is where John en Paul first met”, alsof het een ontmoeting van goden was.

De Liverpudlians zelf gaan charmant om met het Beatletoerisme. In elke pub, restaurant of kapsalon hangen foto’s als bewijs dat The Beatles daar ooit eens een keertje waren. En elke gids op de vele, vele Beatlestours heeft een persoonlijke, al dan niet aangedikte, Beatlesanekdote. Beatlemania heerste een halve eeuw geleden, maar aan de aanzwellende mensenmenigte rond McCartney te zien, is het in Liverpool nooit helemaal overgegaan.

Toen Paul McCartney in 2016 naar Nederland kwam gaf Amanda Kuyper vijf redenen waarom de popster er ook nu nog steeds toe doet.

In het filmpje met Corden zie je hoe gewone Liverpudlians reageren op hun niet zo gewone plaatsgenoot: de suppoost in het ouderlijk huis van McCartney is totaal verrast (en McCartney, charmeur die hij is, stelt zich bescheiden even voor), een fan op straat vertelt McCartney dat zijn muziek werd gespeeld tijdens de begrafenis van zijn vader, en een kapster plukt ondeugend aan de nog steeds bruingekleurde haren. Het zijn de mooiste momenten van het filmpje.

3. Carpool karaoke

Laat grote popsterren in de auto gewoon wat meezingen met de radio - de ‘carpool karaoke’ van The Late Late Show van James Corden is een ijzersterk idee. Normaal zie je de sterren ergens op een sofa in een studio, nu rijden ze op dezelfde weg als gewone stervelingen. Corden begon er mee in 2015. In eerste instantie wilde niemand meedoen, totdat uiteindelijk Mariah Carey toezegde. Sindsdien zaten sterren als Justin Bieber, Stevie Wonder, Ed Sheeran en Lady Gaga in de auto met Corden. Zelfs Michelle Obama deed mee. De aflevering met Adele is op YouTube ruim 182 miljoen keer bekeken.

De bestbekeken aflevering, met Adele.



Wat de aflevering met McCartney nog charmanter maakt, is dat dit een Carpool Karaoke Deluxe is: hij stapt uit op de plekken uit zijn jeugd, en hij geeft een verrassingsconcert in zijn oude pub. De gasten zijn eerst stomverbaasd en daarna uitzinnig. Fans rennen naar binnen alsof ze in de film A Hard Day’s Night zitten. Zo wordt een tv-rubriek, die uiteindelijk gewoon een vehikel is om zijn nieuwe plaat te promoten, een ontroerend en onweerstaanbare video.