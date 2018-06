Verbouwing A’dam CS duurder

Verbouwing van station Amsterdam Centraal pakt veel duurder uit dan oorspronkelijk begroot. In 2015 ging het nog om 430 miljoen euro. Dat is inmiddels opgelopen tot minstens 650 miljoen euro.

Dat blijkt uit een brief van staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat, D66) aan de Kamer over de verbouwingen die nodig zijn om Amsterdam Centraal klaar te maken voor spoorboekloos reizen (Programma Hoogfrequent Spoor). Daarvoor moet Amsterdam Centraal ingrijpend verbouwd worden.

Van Veldhoven schrijft de kostenoverschrijding onder meer toe aan achterhaalde ramingen van de bouwkosten. Van Veldhoven heeft inmiddels 150 miljoen uitgetrokken om die kostenoverschrijdingen af te dekken. Daarnaast wil zij nog eens 200 miljoen euro uitgeven voor capaciteitsuitbreiding van het Amsterdamse station Zuid.

Al die investeringen gaan wel ten koste van uitbreiding van het spoorboekloos rijden elders in het land. Nu gebeurt dit alleen op het traject Amsterdam-Eindhoven. Uit de brief van de staatssecretaris blijkt dat er een financieel gat van 245 miljoen euro dreigt als spoorboekloos rijden verder wordt uitgerold richting Schiphol, Nijmegen en Breda.

Dat dreigende geldtekort heeft ook financiële consequenties voor de verbouwing van Amsterdam Centraal. Daar blijven na verbouwing negen van de huidige vijftien sporen over. Te weinig om het treinverkeer van en naar Amsterdam te garanderen, zo waarschuwde NS-topman Roger van Boxtel afgelopen maart. Volgens hem zijn minimaal tien sporen nodig om Amsterdam per spoor bereikbaar te houden. Dat kost 100 miljoen euro extra, geld dat er niet is. Maar volgens de staatssecretaris blijkt uit recent onderzoek van ProRail dat negen sporen toch voldoende zijn om het internationale én het landelijke treinverkeer via Amsterdam te kunnen garanderen.