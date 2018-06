Twee in Turkije veroordeelde jihadisten keren terug naar Nederland

Twee Nederlandse jihadisten die in Turkije zijn veroordeeld keren terug naar Nederland. Zij hebben een paspoort gekregen, schrijven ministers Stef Blok (Buitenlandse Zaken, VVD) en Ferdinand Grapperhuis (Justitie en Veiligheid, CDA) dinsdag aan de Tweede Kamer.

Het gaat om twee mensen die naar de “strijdgebieden in Syrië en Irak” zijn uitgereisd. Er loopt een strafrechtelijk onderzoek door het Openbaar Ministerie, bij aankomst in Nederland worden zij gelijk aangehouden. Volgens RTL Nieuws gaat het om Reda N. en Ousama A., zij zouden hebben gevochten voor terreurgroep Islamitische Staat (IS) en later zijn overgelopen naar het Vrije Syrische Leger.

Nog 160 Nederlanders in Syrië en Irak

In Syrië en Irak zijn er nog ongeveer 160 Nederlanders die zich hebben aangesloten bij een van de terreurbewegingen, blijkt uit de meeste recente cijfers van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). In de afgelopen vier jaar zijn ongeveer vijftig jihadisten teruggekeerd naar Nederland en ongeveer zestig omgekomen.

Er verblijven ook nog 145 kinderen van jihadisten in Syrië en Irak. Zij worden niet teruggehaald naar Nederland. Minister Grapperhaus wekte half mei tijdens een interview bij televisieprogramma Pauw de indruk dat het kabinet zou onderzoeken hoe de kinderen konden terugkeren. Deze suggestie werd gelijk weergesproken door het NCTV.