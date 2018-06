Supermarkten Jumbo en Coop mogen Emté-winkels overnemen

Een consortium van Jumbo en Coop mag alle 130 filialen van supermarktbedrijf Emté overnemen. Dat heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) dinsdag bekendgemaakt. Volgens de toezichthouder blijft er na de overname nog voldoende ruimte over voor concurrentie. Jumbo mag 79 winkels overnemen en Coop 51 winkels.

De ACM stelt aan Jumbo wel als voorwaarde dat het op drie plaatsen eigen winkels moet verkopen, zodat het aanbod dat voor consumenten overblijft nog ruim genoeg is. Het gaat om winkels in het Brabantse Eindhoven, Veghel en Reusel. Volgens de ACM blijft er op die plaatsen te weinig concurrentie over als Jumbo de lokale Emté-winkels overneemt. Alle Emté-winkels zijn gevestigd in Oost- en Zuid-Nederland.

Naast de supermarkten nemen Jumbo en Coop ook distributiecentra, de slagerij en het hoofdkantoor van Emté, dat momenteel in handen is van groothandelaar Sligro, over. Met de overname is een bedrag van in totaal 410 miljoen euro gemoeid.

Eind 2019

Begin maart werd al bekend dat het consortium de Emté-winkels van Sligro zou kopen omdat Emté niet zelfstandig verder kon. Eind maart werd een akkoord bereikt over de verdeling van de winkels, maar onduidelijk was toen nog of de ACM de verkoop zou goedkeuren.

Jumbo telt nu nog 585 filialen, Coop heeft 263 supermarkten. Naar verwachting is het ombouwen van de 130 winkels eind 2019 helemaal rond.