Rutte wist wél van belastingdeal met Shell

Premier Rutte was wel degelijk op de hoogte van een deal die de Belastingdienst in 2014 met oliemaatschappij Shell sloot. Dat geeft hij dinsdag per brief toe tegenover de Tweede Kamer. Op het ministerie van Financiën wordt momenteel besloten overleg gevoerd.

Lodewijk Asscher (PvdA) had tijdens het vragenuur van vorige week gevraagd of de premier wist dat de Belastingdienst zulke vaststellingsovereenkomsten sluit met bedrijven, die zo van tevoren duidelijkheid krijgen over de hoeveelheid dividendbelasting die ze moeten afdragen. Het bestaan van zo’n deal met Shell had de premier al ontkend, maar ook op Asschers vraag of Rutte de overeenkomsten in algemene zin wel eens had zien passeren was zijn antwoord nee. En dat was voorbarig, zegt hij nu.

Na dinsdag is op het ministerie van Financiën een vier jaar oud stuk teruggevonden dat aan Rutte was gericht en op de structuur van een bepaalde onderneming ingaat. Daarin staat volgens de premier ook dat de Belastingdienst en een specifiek bedrijf een deal hadden gesloten. Hoewel niet met naam genoemd is het aannemelijk dat het om Shell gaat.

Dinsdagavond debatteert de Tweede Kamer voor de derde keer in korte tijd over de dividendbelasting. Rutte wil die taks afschaffen maar krijgt op dat plan al maanden felle kritiek van de oppositie. Net als de vorige keer, toen Rutte moest terugkomen op het bestaan van memo’s over de dividendbelasting, is een vertrouwensbreuk ontstaan tussen Kamer en premier. In april overleefde Rutte een motie van afkeuring die alleen niet door de SGP gesteund werd.

“Voorbarig” Bedoeld is: onjuist, verkeerd Premier Rutte was wel degelijk op de hoogte van bestaan afspraken Belastingdienst met bedrijven over de #dividendbelasting pic.twitter.com/vceGtXC2BG — Lodewijk Asscher (@LodewijkA) June 26, 2018

Asscher wijst erop dat wat volgens Rutte ‘voorbarig’ was, volgens de PvdA-leider onjuist is. Dinsdagavond gaat het daarom zeer waarschijnlijk weer over de verstandhouding tussen kabinet en Kamer, en niet over de dividendbelasting.