Rutte komt maar niet van de dividendbelasting af

Goedemorgen! Het dividenddossier speelt vandaag voor de zoveelste keer op. Er is een akkoord over het Groningse gas. En bedrijven blijken hun gang te kunnen gaan met schijnzelfstandigen.

SLEPENDE KWESTIE: Het is de etterende wond van Rutte III: de dividendtaks. Vanavond debatteert de Kamer er voor de derde keer over. De aanleiding is dit keer een door de Belastingdienst goedgekeurde constructie met Shell waarbij via een Kanaaleiland dividend naar aandeelhouders wordt gesluisd. De dividendbelasting lijkt uitgegroeid tot een prestigekwestie tussen de VVD en het CDA en de oppositie. De druk neemt toe, maar de partijen bewegen geen centimeter. Op zijn partijcongres noemde Sybrand Buma de dividendtaks nog hartstochtelijk een verantwoordelijkheid die hij “vandaag weer zou nemen”.

BEVINGEN: Er is na maanden onderhandelen een akkoord in een ander gevoelig politiek dossier: het Groningse gas. Minister Eric Wiebes maakte gistermiddag bekend dat de volledige regie rond de gaswinning in handen komt van de staat, maar de NAM blijft wel betalen voor schade en versterking van gebouwen. Verder komt er een financiële prikkel van 1 miljard euro voor het door de jarenlange gaswinning gepijnigde Groningen, bedoeld voor de ontwikkeling van het gebied.

STAND UP POLITICS: Klaas Dijkhoff werd gisteravond bij zijn stand up politics-avond opgewacht door demonstranten en hun leus ‘Dijkhoff, schande, bloed aan je handen!” De VVD’er wilde in gesprek over zijn voorstel om vluchtelingen korter op te vangen, op een politieke avond maar dan in een hip jasje, à la de meet ups van Jesse Klaver. Het moest een avond van grappen worden, maar natuurlijk niet over die vluchtelingen. Ingevlogen cabaretier Rob Scheepers schrok behoorlijk van alle ophef. Hij heeft wel eens meegemaakt dat mensen achteraf hun geld kwamen terugvragen, zei hij half grappend, maar niet dat mensen van tevoren wilden voorkomen dat hij überhaupt iets zou zeggen. Overigens ging Dijkhoff vooral serieus in op vragen uit de zaal, met af en toe een Dijkhoff-kwinkslag, zoals een gek stemmetje om kakkineuze VVD’ers na te doen.

KIPPENCRISIS: Alle betrokken partijen kregen maandag de schuld van het fipronildrama. De commissie-Sorgdrager kwam met die conclusie na acht maanden onderzoek naar het eierdebacle. De NVWA zat fout: de toezichthouder liet meldingen te lang liggen. De ministeries van Volksgezondheid en Landbouw ook: zij hadden de crisis onderschat en de Tweede Kamer niet voldoende geïnformeerd. En de pluimveesector controleerde eieren niet goed. Daardoor lagen tot zeker januari besmette eieren in de schappen.

SCHIJNWET: Sinds de nieuwe zzp-wet werd ingevoerd in 2016 zijn er precies nul boetes opgelegd door de Belastingdienst vanwege het inhuren van schijnzelfstandigen. De Wet DBA was door Rutte II bedacht om een einde te maken aan goedkope zelfstandigen die hetzelfde werk doen als vaste werknemers. Het was al bekend dat er weinig werd gehandhaafd, maar zó weinig is politiek gevoelig. Het lukt het kabinet ook al niet om het beloofde minimum uurtarief in de praktijk vorm te geven. Morgen houdt de Kamer een algemeen overleg over zzp’ers.



PUBLIEKE OMROEP: Minister Arie Slob houdt vast aan zijn bezuiniging van 62 miljoen euro op de publieke omroep. De reclame-inkomsten van de Ster dalen en Slob wil dat niet langer compenseren. Het gaat om de derde bezuiniging op de omroep van steeds een nieuw kabinet. De NPO vreest minder titels, meer herhalingen en een onvermijdelijke ontslaggolf.

WAT WIJ VOLGEN: De Eerste Kamer stemt vandaag vermoedelijk in met de wet computercriminaliteit III, waardoor politie en justitie straks verdachten mogen hacken. Eerdere tegenstemmers PVV en D66 zijn vorige week in het debat ogenschijnlijk bekeerd tot voorstanders. Bij de laatstgenoemde partij is dat opmerkelijk: in de Tweede Kamer was D66’er Kees Verhoeven nog “zelden zo bezorgd”. Dat was vóór het compromisrijke bestaan van D66 als coalitiepartij. Er werden op zijn verzoek wel wat waarborgen in het regeerakkoord opgenomen over het aankopen van omstreden hackgereedschap. Ook volgen wij het besluit van de kortgedingrechter vandaag over de inlichtingenwet (bijnaam: ‘sleepwet’). De geheime diensten hebben niet gewacht op de door het referendum afgedwongen wetswijziging. Zij wachten immers al jaren op nieuwe bevoegdheden. Een groep organisaties probeert het grootschalige aftappen toch op te schorten tot de wijziging door beide Kamers is.

QUOTE VAN DE DAG:

“Hij eist onmiddellijke actie van de Kamer tegen Pechtold – op basis van een oordeel van een instituut dat zijn partij dus eerder politiek correct, ongeloofwaardig en overbodig noemde.”

Columnist Tom-Jan Meeus wijst erop dat Geert Wilders nu triomfantelijk doet over het oordeel van de Raad van Europa over de aan Alexander Pechtold geschonken flat, maar dat hij diezelfde Raad tot nu toe juist afkraakte. “Wij moeten ons niets aantrekken van die Raad”, zei Wilders eerder.