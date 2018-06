Rotterdam wil derde stadsbrug, metro op Zuid, Feyenoord City

De nieuwe coalitie in Rotterdam wil een derde stadsbrug, en voor 2020 een plan voor een nieuwe metrolijn op Zuid van Kralingse Zoom naar Zuidplein. Ook wil de nieuwe coalitie een „definitief positief besluit” nemen over Feyenoord City, de bouw en ontwikkeling van een nieuw voetbalstadion en de omringende wijk.

Dat staat in het coalitieakkoord Nieuwe energie voor Rotterdam (2018-2022) van de zes partijen VVD, D66, GroenLinks, PvdA, CDA en ChristenUnie-SGP dat dinsdag is gepresenteerd. Veel maatregelen zijn al in grote lijnen bekend, omdat er tijdens de formatie een ‘raamwerk’ voor het coalitieakkoord is gemaakt.

Energieakkoord

Zo wil de coalitie in 2019 een Rotterdams Energie- en Klimaatakkoord sluiten met overheden, bedrijven en andere organisaties. Deze collegeperiode wordt 150 miljoen uitgetrokken voor de overgang van fossiele brandstoffen naar groene energie. De totale kosten voor de duurzame energietransitie in Rotterdam tot 2050 voor overheid, bedrijven en andere partijen worden geraamd op 50 miljard euro.

Het nieuwe college wil in vier jaar 18.000 woningen bouwen (20 procent sociaal , 30 procent midden-, 30 procent hoger en 20 procent topsegment). De doelstelling uit de Woonvisie van het vorige college (Leefbaar Rotterdam, D66 en CDA) om 15.000 goedkope woningen te slopen tot 2030 wordt verlaagd naar 12.000 woningen. Er komt een actieplan voor behoud en uitbreiding van woningen in het middensegement. Er komt een pilot coöperatieve woningen waarbij huurders gezamenlijk woningeigenaar zijn.

Deltaplan schulden

Er komt een Deltaplan tegen schulden met een intensieve gezinsaanpak: in Rotterdam leeft 1 op de 4 kinderen in armoede. Het aantal bijstandsgerechtigden moet over vier jaar structureel zijn gedaald van 38.000 naar 30.000. De nieuwe coalitie wil een ‘taaloffensief’ om 100.000 laaggeletterden in de stad vooruit te helpen.

De milieuzone voor oudere auto’s wordt opgeheven. Benzineauto’s van voor 1992 worden direct weer toegelaten. Voor dieselauto’s van voor 2001 wordt de milieuzone per 2020 opgeheven. Het verbod voor vrachtverkeer op de ’s Gravendijkwal in het centrum blijft.

Emancipatieagenda

Er komt een nieuwe emancipatieagenda voor verschillende groepen die gediscrimineerd of achtergesteld worden. De oorspronkelijke ambitie om een ‘homovriendelijke’ stad te zijn hebben de partijen losgelaten na bezwaren van ChristenUnie-SGP. In het coalitieakkoord staat nu dat de coalitie meer zal gaan doen aan „veiligheid, voorlichting en zichtbaarheid van LHBTI’ers.”

Het aantal coffeeshops in Rotterdam wordt maximaal 40 in deze collegeperiode. Nieuwe coffeeshops worden alleen aan de rand van het centrum toegelaten. De coalitie wil ook een grens stellen aan het aantal shishalounges in de stad.