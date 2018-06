Rechter: geen uitstel van inlichtingenwet

Een groep organisaties heeft tevergeefs bij de rechter geprobeerd de nieuwe bevoegdheden van de AIVD en MIVD in de ijskast te zetten tot de beloofde reparatiewet van het kabinet. De rechtbank Den Haag heeft hen na een kort geding in het ongelijk gesteld.

De eisers hebben er grote moeite mee dat geheime diensten grootschalig communicatieverkeer mogen verzamelen via de kabel. Ook vinden ze het problematisch dat ongeopende communicatie met buitenlandse inlichtingendiensten gedeeld mag worden. De groep bestaat uit onder meer privacybewegingen zoals Bits of Freedom, Greenpeace, journalisten vertegenwoordigd door Free Press Unlimited en de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten.

Nadat het ‘tegenkamp’ met een nipte overwinning het referendum van 21 maart over de wet won, deed het kabinet een aantal toezeggingen. Zo zou het ‘slepen’ over de kabel zo gericht mogelijk moeten gebeuren. Diensten moeten ook sneller onderzoeken of het wel veilig is met buitenlandse partners ongelezen gegevens uit te wisselen. Na de zomer komt er daarom een wetswijziging, die daarna nog door beide Kamers moet.

Onschuldige burgers

De wet is op 1 mei ingegaan zonder de voorgestelde wijzigingen en de groep organisaties probeerde dat terug te draaien. Zij deden daarbij een beroep op de zogeheten Weber/Zakharov-criteria uit de Europese rechtspraak, waaruit volgt dat moet worden afgebakend jegens welke personen afluisterbevoegdheden mogen worden ingezet.

De landsadvocaat noemde het beeld dat veel onschuldige burgers worden afgeluisterd vals. Bovendien, stelde zij, waren de eisen van de aanklagers te breed. Als de diensten niet meer grootschalig zouden mogen aftappen, zouden ze ook niet meer telefoonverkeer kunnen afluisteren. Dat doen ze al jaren en de informatie hebben ze hard nodig, betoogde de landsadvocaat.