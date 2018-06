Rapport: jonge misbruikslachtoffers te vaak opgesloten

Kinderen die slachtoffer zijn geweest van seksueel geweld belanden te vaak op de gesloten afdeling van een jeugdhulpinstelling, de zwaarste vorm van hulpverlening. Dat staat in een rapport dat Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen Herman Bolhaar dinsdag presenteerde.

Dat aantal is te hoog, vindt Bolhaar. Vooral in het geval van meisjes. Opname op een gesloten afdeling houdt in dat kinderen hun gedeelte van een instelling niet mogen verlaten en dus, zoals Bolhaar het noemt, van hun vrijheid worden beroofd. 85 procent van de meisjes die op die afdelingen zit er voor hulp na seksueel geweld. Jongens die seksueel geweld zijn aangedaan krijgen doorgaans lichtere vormen van hulp.

Vorige week trokken Defence for Children en Unicef Nederland aan de bel over het aantal kinderen in gesloten jeugdhulp: ruim 200 meer dan in 2016.

De rapporteur analyseerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over waarom kinderen in Nederland jeugdhulp krijgen. Het CBS kreeg van zestig procent van de aangeschreven instellingen gegevens terug. De aanleiding voor jeugdhulp of plaatsing op een gesloten afdeling niet verplicht is te registreren. Het is voor het eerst dat op landelijke schaal de aanleiding voor jeugdhulp is onderzocht. De cijfers in de zogeheten Slachtoffermonitor die Bolhaar heeft opgesteld komen uit 2016.

Die is niet geheel volledig, waarschuwt de rapporteur. Meldpunt Veilig Thuis, waarin 26 regionale organisaties samenwerken, functioneert niet naar behoren. Niet alle organisaties die bij het meldpunt aangesloten zijn registreren op dezelfde manier. Daardoor is niet duidelijk hoeveel meldingen er daadwerkelijk gedaan zijn. Het meldpunt heeft daarin beterschap beloofd.

Jeugdzorg Nederland herkent zich in het beeld dat het rapport van Bolhaar schetst. De brancheorganisatie geeft aan dat het de kennis en kunde die het in huis heeft nog meer gaat delen. Voorzitter Hans Spigt:

“Ten eerste zodat die signalen herkennen bij kwetsbare jeugdigen en we seksueel geweld kunnen voorkomen. En ten tweede omdat, als een jeugdige helaas toch slachtoffer wordt, we andere, meer passende hulp, kunnen bieden dan gesloten jeugdzorg”

Online seksueel geweld

Naar schatting werden in 2016 ruim 20 duizend kinderen tussen de 12 en 17 jaar jaarlijks slachtoffer van ernstig seksueel geweld, bijvoorbeeld verkrachting. Dat is minder vaak dan vier jaar geleden, maar Bolhaar maakt toch een kanttekening. Over online vormen van seksueel geweld is volgens hem nu nog te weinig bekend. Prakijken zoals grooming, een soort kinderlokken, en het ongewenst doorsturen van seksueel beeldmateriaal verdienen volgens hem meer aandacht.

Bolhaar adviseert minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge (CDA) dan ook zulke vormen van online seksueel geweld verder te onderzoeken. Ook stelt de rapporteur voor dat de aanleiding van jeugdhulp voortaan geregistreerd wordt, net als de plaatsing op een gesloten afdeling. Alleen zo kan hij naar eigen zeggen onderzoeken of de hulp die slachtoffers krijgen ook voldoet.