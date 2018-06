ProRail brengt miljoen bomen in kaart in strijd tegen vertraging

ProRail gaat beter in kaart brengen welke bomen kunnen leiden tot schade en vertraging op het spoor zodat deze op tijd gesnoeid of gekapt kunnen worden. De spoorbeheerder onderzoekt welke bomen voor overlast kunnen zorgen. In totaal staan er ongeveer een miljoen bomen binnen dertig meter van het spoor, volgens ProRail ongeveer 1 procent van alle Nederlandse bomen.

De bomen langs het spoor zorgen voor allerlei problemen. De vallende blaadjes in het najaar zijn berucht, maar ook vallende takken of omgewaaide bomen leiden geregeld tot vertraging. Bij de storm in januari kwamen 339 bomen op het spoor terecht. Alleen dat leidde al tot twee miljoen euro schade, zegt ProRail-woordvoerder Jaap Eikelboom.

De spoorbeheerder probeert verschillende technieken uit om te achterhalen welke bomen gesnoeid of gekapt moeten worden en welke kunnen blijven staan. Zo zijn er proeven gedaan met drones en 3D-kaarten. Ook zijn afspraken gemaakt met de aannemers die werkzaamheden rond het spoor uitvoeren. Doel is om overlast voor te zijn, maar ook om kappen met “de botte bijl” te voorkomen, zegt ProRail in een verklaring. Alleen bomen die dreigen om te vallen, of anderszins op de rails of de bovenleiding kunnen belanden, worden verwijderd. Monumentale bomen worden zoveel mogelijk gespaard.

ProRail mag naar eigen zeggen volgens de Spoorwegwet binnen elf meter aan weerszijden van de rails snoeien en kappen. Het gaat daarbij dus om honderdduizenden bomen. Toch probeert het bedrijf dat naar eigen zeggen zo min mogelijk te doen om natuur en het landschap te sparen. Alleen als ze te dicht op het spoor staan of het zicht van de machinist kunnen belemmeren, gaat de zaag erin. En, belooft ProRail: voor iedere boom die wordt gekapt wordt geprobeerd elders twee nieuwe bomen te planten.