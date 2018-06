Politie in cassatie tegen uitspraak aansprakelijkheid schietpartij Alphen

De politie gaat in cassatie tegen de uitspraak van het Haagse gerechtshof dat zij gedeeltelijk aansprakelijk is voor de dodelijke schietpartij in 2011 in Alphen aan den Rijn. In maart dit jaar stelde het hof de politie aansprakelijk voor de letsel- en overlijdensschade na de schietpartij, omdat er fouten zijn gemaakt bij de verstrekking van een wapenvergunning aan dader Tristan van der V.

Van der V. schoot op 9 april 2011 zes bezoekers van het Alphense winkelcentrum De Ridderhof dood, zestien anderen raakten gewond. Na zijn daad pleegde hij zelfmoord. Hij gebruikte een wapen dat hij kon kopen nadat de politie hem in 2008 een wapenvergunning had verstrekt. Omdat bekend was dat Van der V. aan zware psychische klachten leed, had dit volgens de rechter nooit gemogen.

Volgens de politie had de medewerker die de vergunning verstrekte niet alle belastende informatie over Van der V. Zij erkent dat de vergunning “mogelijk niet was verleend als alle informatie was meegewogen”. Toch vindt de politie dat ze niet aansprakelijk is voor het leed dat Van der V. met het wapen heeft aangericht.

“Anders dan het hof vindt de politie dat het stelsel van vergunningverlening is bedoeld om het bezit van legale vuurwapens te beheersen en dat met dit stelsel niet (volledig) kan worden voorkomen dat een verlofhouder zijn wapen misbruikt en op die manier overlijden en/of letsel veroorzaakt.”

De politie benadrukt dat de uitspraak van het hof ertoe zou kunnen leiden dat “de politie en andere overheden een groot risico lopen bij het verlenen van vergunningen”. Het hof oordeelde eerder dat wapenvergunningen moeten worden geweigerd bij “vrees voor misbruik” door de gebruiker. “Deze norm is bedoeld om burgers te beschermen tegen gevolgen van zulk misbruik.”