OV-staking woensdag: dit moet je weten

Waar wordt woensdag gestaakt?

Dat wordt pas woensdagochtend precies duidelijk. De vervoersbedrijven kijken dan hoeveel stakers er zijn en of sommige diensten alsnog met werkwillige chauffeurs kunnen worden gereden.

De staking betreft vijf vervoerders. Connexxion is vooral actief in Noord-Holland, Flevoland en Zeeland. Arriva is actief in Friesland, Noord-Brabant, Limburg, Achterhoek en een deel van Zuid-Holland. Keolis (voorheen Syntus) rijdt in Oost- en Midden-Nederland, Qbuzz in Groningen, Drenthe en de stad Utrecht, EBS in de regio ten noorden van Amsterdam. Alle vervoerders adviseren reizigers hun websites en sociale media in de gaten te houden voor updates. Qbuzz probeert de duizenden bezoekers van de TT in Assen vanaf donderdag per bus te vervoeren.

Wat wel rijdt: alle NS-treinen, het stadsvervoer van GVB in Amsterdam en HTM in Den Haag, metro, tram en waterbus in Rotterdam. In Friesland, Groningen en de Achterhoek rijden de treinen van Arriva. De lijnen Zwolle-Enschede en Zwolle-Kampen (Blauwnet) rijden met ‘minimale uitval’, de lijn Zutphen-Hengelo-Oldenzaal rijdt gewoon. De treinen van Connexxion op de Valleilijn en van Arriva in Limburg zijn onzeker. Keolis rijdt in Almere (AllGo) met een aangepaste dienstregeling. Bij eerdere stakingen reden veel bussen in de regio Amstelland Meerlanden (Haarlem-Schiphol-Amsterdam).